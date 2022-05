Première utilisation chez l'homme couronnée de succès pour un logiciel d'IA innovant destiné à la détection des maladies du pancréas





Les maladies du pancréas peuvent avoir des conséquences graves pour les patients et sont difficiles à diagnostiquer. Un dépistage précoce est crucial pour améliorer les chances de survie du patient. Aujourd'hui en Europe, plus de 90 pour cent des patients meurent d'un cancer du pancréas dans les cinq ans suivant le diagnostic. Le groupe Medi-Globe G, une medtech internationale de premier plan basée à Achenmühle, en Bavière, développera, en coopération avec l'Institut Hospitalo-universitaire (IHU) de Strasbourg, en France, le premier logiciel d'IA au monde pour la détection des maladies du pancréas dans le cadre d'examens par échographie endoscopique. La technologie clé ici est l'intelligence artificielle. Dans le cadre d'études cliniques à grande échelle préalables à la mise sur le marché, le logiciel d'IA est maintenant passé aux essais cliniques avec des patients, des applications considérées comme les premières chez l'homme.

« Le nouveau logiciel peut potentiellement révolutionner le diagnostic des maladies du pancréas et, surtout, le diagnostic du cancer du pancréas. Cela serait un rêve pour la société dans son ensemble et un jalon important pour la médecine et les technologies médicales », a déclaré le professeur Leonardo Sosa Valencia, l'un des plus grands gastroentérologues au monde et un expert de haut niveau dans le domaine du dépistage des maladies du pancréas.

Le logiciel d'IA réunit l'expérience clinique des gastroentérologues les plus expérimentés au monde. Il regroupe les connaissances d'innombrables examens du pancréas par échographie endoscopique dans un algorithme et les utilise dans l'échographie endoscopique. Les connaissances spécialisées sont utilisées pour entraîner un réseau neuronal selon la méthode de l'apprentissage profond. Pour le diagnostic, il est crucial de reconnaître les zones pathologiquement altérées dans le pancréas à un stade précoce, de sorte qu'une biopsie à l'aiguille fine puisse prélever avec précision des échantillons de tissus à des fins d'analyses supplémentaires et comme base pour les décisions thérapeutiques.

« Avec le logiciel d'IA, nous pourrons à l'avenir fournir aux gastroentérologues un expert virtuel et leur donner l'occasion d'améliorer nettement le diagnostic qui détermine le traitement. De très bons résultats ont déjà été obtenus dans les premières applications cliniques. De petites lésions ont été détectées, même dans des cas complexes. Cela procure aux médecins traitants et, surtout, aux patients de grands espoirs d'amélioration des soins aux patients sur le moyen terme », a affirmé le Dr Markus Schönberger, directeur du développement commercial dans le groupe Medi-Globe.

De plus amples informations au sujet du groupe Medi-Globe sont disponibles sur le site : https://medi-globe-group.com/

