Solynta et Incotec annoncent un partenariat en vue d'optimiser les performances des semences de pommes de terre hybrides véritables





Solynta, entreprise innovante en matière de pommes de terre hybrides, et Incotec, société spécialisée dans le perfectionnement des semences, viennent de conclure un accord de partenariat. En combinant leurs forces, le groupe offrira une technologie de semences de classe mondiale ainsi qu'une génétique hors pair aux producteurs de pommes de terre du monde entier.

Implantée aux Pays-Bas, Solynta exploite la culture de la pomme de terre hybride afin d'assurer un avenir plus durable. Solynta a mis au point une gamme exclusive de variétés de pommes de terre hybrides pour les agriculteurs, à la fois fiables, productives et résistantes au changement climatique. Incotec, entreprise mondiale de perfectionnement des semences, a mis au point des technologies, dont une nouvelle méthode de granulation ainsi qu'une formule d'amorçage des semences spécialement adaptées aux semences de pommes de terre véritables. Grâce à cette technologie, les semences de pommes de terre véritables de Solynta se développeront avec succès dans divers environnements de culture.

Johan Trouw, directeur de la chaîne d'approvisionnement de Solynta et cofondateur, a déclaré : "Chez Solynta, nous voyons dans le partenariat avec des leaders du secteur comme Incotec un moyen de soutenir notre mission, qui consiste à apporter des solutions à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Leur expertise en matière de perfectionnement des semences, conjuguée à notre technologie de sélection hybride, aura un impact majeur sur l'avenir des cultures mondiales de pommes de terre."

Et Erik Jan Bartels, directeur général d'Incotec, d'ajouter : "Incotec innove et améliore constamment sa gamme de produits. En appliquant nos technologies de perfectionnement des semences aux véritables semences de pommes de terre, nous marquons une étape importante dans la création d'un avenir plus durable en matière de sécurité alimentaire. La collaboration avec Solynta nous tient à coeur et nous sommes ravis de pouvoir participer à leur projet révolutionnaire."

À propos de Solynta

Solynta est une société néerlandaise innovante dans le domaine de l'agriculture, qui se consacre à la sélection de pommes de terre hybrides afin de construire un avenir plus durable. La mission de Solynta vise à favoriser la recherche de solutions mondiales au problème de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle en proposant aux agriculteurs des méthodes de culture plus efficaces, plus résistantes et plus rentables. Les véritables semences de pomme de terre de Solynta sont le fruit d'années d'expérience agricole et des technologies de sélection hybride les plus récentes. Pour plus d'informations sur leur mission consistant à libérer le véritable potentiel des pommes de terre, rendez-vous sur www.solynta.com.

À propos d'Incotec

Incotec est une entreprise internationale de premier plan dans le domaine du perfectionnement des semences. Fondée en 1968, Incotec fait partie du groupe Croda. L'objectif de Croda est d'offrir une "science intelligente pour améliorer les vies". Incotec entend contribuer à nourrir le monde en proposant des solutions déterminantes pour l'agriculture durable. Incotec propose des produits et services d'amélioration des semences tels que l'enrobage, la granulation, le perfectionnement des semences ainsi que des services d'analyse. Incotec est basée aux Pays-Bas et possède des sites de production dans le monde entier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.incotec.com.

16 mai 2022