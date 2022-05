Exercice d'intervention environnementale sur la rivière Sainte-Claire en Ontario





SARNIA, ON, 16 mai 2022 /CNW/ - La Garde côtière canadienne informe le public qu'un exercice d'intervention environnementale sera mené sur la rivière Sainte-Claire, près du territoire de Walpole Island, en Ontario, le 17 mai 2022.

Cet exercice de routine mobilisera du personnel d'intervention environnementale du Canada et des États-Unis. Il est possible que le public constate une présence accrue de la Garde côtière ainsi qu'une augmentation du trafic maritime et aérien durant l'exercice.

Le scénario de l'exercice simulera une intervention en cas d'incident de pollution majeur, où le personnel des gardes côtières déploiera des barrages flottants, afin de contenir les polluants et protéger le milieu environnant. Les partenaires de l'exercice comprennent la Garde côtière canadienne et la Garde côtière des États-Unis. Cet exercice conjoint s'inscrit dans le cadre du Plan CANUSLAK conclu entre la Garde côtière canadienne et la Garde côtière des États-Unis.

L'entente est une annexe opérationnelle entre le Canada et les États-Unis, établie pour assurer la coordination de la planification, de la préparation et de l'intervention en cas d'incident de pollution dans les eaux communes des Grands Lacs et des voies navigables interlacustres. Cette entente permet aux deux gardes côtières de collaborer efficacement, afin d'atténuer toute répercussion potentielle de la pollution sur l'environnement. Le Plan CANUSLAK a été mis à jour en mars 2022.

La Garde côtière canadienne veille à assurer la sécurité des navigateurs et la protection du milieu marin. Des exercices comme celui-ci sont cruciaux pour le maintien des compétences des membres de la Garde côtière et de ses partenaires, ainsi que pour mettre à l'essai les systèmes d'intervention d'urgence en prévision d'incidents réels.

Restez branchés

SOURCE Garde côtière canadienne

Communiqué envoyé le 16 mai 2022 à 17:41 et diffusé par :