NielsenIQ lance la solution de médias en magasin permettant de monétiser les actifs et de chiffrer le RSI des détaillants





Aujourd'hui, NielsenIQ, une entreprise mondiale de services d'information, a annoncé le lancement de NielsenIQ Activate, une solution SaaS qui permet aux détaillants d'accélérer leurs possibilités de revenus grâce à des médias en magasin et à des informations complètes sur les clients incitant les acheteurs par des offres promotionnelles personnalisées.

NielsenIQ Activate est composée d'applications dédiées à la création d'audiences hyper ciblées, à la gestion des offres et des publicités, et au chiffrement du bout en bout. Cet outil SaaS, qui fait partie de la plateforme NielsenIQ Connect, permettra aux détaillants de créer des revenus durables en monétisant leurs actifs médias sur des canaux physiques et numériques. En outre, les détaillants pourront renforcer leur crédibilité auprès des marques et leur transmettre les informations dont ils ont besoin pour attirer l'attention de leurs clients, agir sur ces informations et mesurer le RSI de leurs activités sur tous les canaux.

« Nous nous dédions à perpétuer notre héritage en définissant ce nouveau siècle de chiffrement des consommateurs et de la vente au détail », déclare Xavier Facon, responsable mondial des médias en magasin, NielsenIQ. « NielsenIQ Activate réunit en une seule plateforme la capacité d'obtenir une vue granulaire de la clientèle sur tous les canaux et de recueillir des informations concernant les risques et les possibilités publicitaires. Les détaillants pourront ainsi lancer facilement des campagnes basées sur la création d'audience prédictive et collecter des chiffrements sur l'impact des publicités tous canaux confondus tout en s'alignant sur les partenaires de la marque ».

Sachant que chaque détaillant est unique, NielsenIQ Activate leur offre la possibilité de recourir aux médias en magasin en interne avec la flexibilité de les intégrer dans leurs écosystèmes individuels. En outre, les détaillants pourront créer des Personas et des audiences précises dans l'ensemble de milliers d'attributs personnalisés ; obtenir des informations omnicanales clés en main centrées sur le client pour faciliter une meilleure prise de décisions ; réduire le temps de lancement et chiffrer les engagements personnalisés des clients en temps réel, dans l'ensemble des médias propriétaires et externes, et s'aligner avec les marques sur les besoins des clients pour maximiser la monétisation des données et des médias.

« NielsenIQ développe sa croissance au niveau mondial et construit une base solide pour ce nouveau siècle en matière de chiffrement des consommateurs et du commerce de détail : un siècle rapide, agile et connecté », a déclaré David Johnson, président mondial du commerce de détail chez NielsenIQ. « Le marché évolue, et nous avons pour tâche de nous assurer que le secteur du chiffrement évolue avec son temps. En tant que première société mondiale de services d'information dans ce secteur, nous nous efforçons de représenter avec précision le paysage du commerce de détail en rapide évolution et les divers besoins de nos clients ».

L'intégration des capacités issues des récentes acquisitions, Precima et CiValue permet à NielsenIQ Activate de prendre en charge des capacités de personnalisation qui s'ajoutent aux capacités de base de NielsenIQ et servent de pilier au secteur de la vente au détail dans les prises de décision critiques et les expériences personnalisées. NielsenIQ continue d'être un défenseur du changement grâce à ses produits de vente au détail et à ses programmes de collaboration qui permettent aux détaillants et aux marques de développer leur portefeuille en utilisant des données et des informations client en temps réel, et en leur donnant les moyens d'agir sur ces données et de les chiffrer avec les activations établies.

« Les solutions simples et intuitives de CiValue et Precima s'appuient sur une technologie de pointe et une science des données puissante, qui, associées au chiffrement de performance globale de NielsenIQ, vont véritablement lier les détaillants aux fabricants de biens de consommation emballés », déclare Beni Basel, cofondateur et CEO de CiValue. « Aucune autre plateforme n'est capable de contribuer à la collaboration entre les détaillants et les marques afin d'augmenter la valeur client avec une plateforme d'IA simple et intuitive qui place les clients au coeur de la prise de décision stratégique ».

Pour de plus amples informations sur NielsenIQ Activate, rendez-vous sur le site https://nielseniq.com/global/en/solutions/nielseniq-activate/.

À propos de NielsenIQ

NielsenIQ est le chef de file des solutions fournissant un aperçu international, complet et objectif du comportement des consommateurs. Grâce à une plateforme révolutionnaire de données de consommation et à de solides capacités analytiques, NielsenIQ permet une prise de décisions audacieuse et confiante pour les plus grandes sociétés de biens de consommation au monde.

En s'appuyant sur des ensembles de données exhaustives et en mesurant toutes les transactions avec la même approche, NielsenIQ donne à ses clients un aperçu avant-gardiste du comportement des consommateurs afin d'optimiser la performance sur l'ensemble des plateformes de détail. Notre philosophie ouverte en matière d'intégration des données permet d'élaborer les ensembles de données de consommation les plus influents de la planète. NielsenIQ garantit une transparence et une compréhension absolues des tendances de consommation.

NielsenIQ, une société de portefeuille d'Advent International, évolue dans près de 100 marchés et couvre plus de 90% de la population mondiale. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter NielsenIQ.com.

