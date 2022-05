Lomiko présente une mise à jour de sa stratégie et de son programme régional d'exploration du graphite en paillettes





Lomiko Metals Inc. (TSX.V: LMR) (« Lomiko Metals » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer une mise à jour de sa stratégie visant à faire progresser ses possibilités d'exploration régionale dans la ceinture de graphite de Grenville, dans le but de développer une base de ressources de graphite en paillettes durable et à long terme pouvant alimenter le marché du graphite en général et le marché régional de la fabrication de batteries pour véhicules électriques.

Lomiko estime que le développement précoce de cette stratégie, combiné à l'accent mis actuellement sur les tests métallurgiques de son graphite en paillettes à La Loutre et à une vision engagée pour travailler avec la Première Nation Kitigan Zibi Anishinabeg (« KZA ») et les communautés locales, est important pour devenir un leader et un opérateur de choix dans la région. Parallèlement, la société étudie les possibilités offertes par le marché de la compensation carbone et la planification de mines neutres en carbone. Les projets de compensation du carbone comprennent la foresterie, la conservation, l'énergie renouvelable et les projets communautaires où chaque tonne d'émissions réduite par un projet environnemental crée une compensation ou un crédit de carbone.

Belinda Labatte, chef de la direction et directrice de Lomiko a déclaré : « Notre équipe est impatiente de saisir de nouvelles opportunités dans la région, autour de notre propriété de La Loutre, alors que nous développons le potentiel du graphite en paillettes par croissance organique et acquisition. Nous prévoyons de mener le développement responsable des actifs de graphite régionaux avec l'engagement de la communauté et des Premières Nations, des initiatives de gestion et d'intendance de l'eau, et des projets de compensation carbone qui font progresser notre modèle de développement du graphite neutre en carbone. »

La Société a jalonné environ 14 255 hectares de claims miniers, soit 236 claims au total, sur six projets dans la région des Laurentides au Québec et sur le territoire des Premières Nations. Ces nouveaux claims sont situés dans un rayon de 100 km du projet phare de graphite de la société, La Loutre, et 28 claims sont directement contigus à La Loutre, l'ensemble des claims de la société couvrant maintenant 4 528 hectares. Les plus hautes teneurs en graphite sont généralement associées aux contacts rocheux entre le marbre et le paragneiss ou le quartzite qui est la roche hôte présente dans la province de Grenville et à La Loutre. Une grande minéralisation de graphite en paillettes disséminée est présente à plusieurs endroits dans la ceinture métamorphique de la Province de Grenville, située dans les juridictions canadiennes du Québec et du sud-est de l'Ontario, et le conglomérat de cette minéralisation à proximité dans la région présente des opportunités dans le futur pour des activités minières ou de carrières responsables et à faible impact qui sont uniques à cette région.

Ce programme d'exploration régional couvrira de nombreux indices de graphite sous-explorés qui se trouvent principalement dans les unités de paragneiss de la ceinture géologique de Grenville. Les claims jalonnés sont en grande partie accessibles et situés à proximité d'une route d'accès et peuvent être considérés comme des champs d'exploration nouveaux. Lomiko a l'intention de commencer l'exploration de ces cibles potentielles de graphite par des levés magnétiques aériens à haute définition et des levés électromagnétiques à domaine temporel. Ces travaux seront suivis d'études géologiques, de prospection et d'échantillonnage basées sur les cibles au sol générées par les levés aériens. Lomiko s'engagera auprès des communautés et de la KZA au fur et à mesure de l'évolution de ces travaux. Veuillez vous référer au schéma 1 pour plus de détails.

Mise à jour sur le développement de l'entreprise

La société continue à examiner d'autres perspectives en vue d'une acquisition éventuelle. La stratégie de Lomiko est de créer une échelle et une approche régionale pour l'exploration et le développement du graphite en paillettes en tant qu'opérateur de choix, ce qui comprendra la planification de mines neutres en carbone et la possibilité de projets de compensation du carbone. Cette stratégie permettrait d'offrir une solution à long terme, durable et responsable pour fournir du graphite en paillettes, et finalement du graphite de qualité anode, dans la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques.

Conférences pour les investisseurs

Tous les investisseurs intéressés sont encouragés à rencontrer la direction en personne lors de la Vancouver Resource Investment Conference (VRIC) qui aura lieu à Vancouver les 17 et 18 mai, et à la PDAC à Toronto du 13 au 15 juin. En outre, la direction fera une présentation au colloque minier mondial virtuel de The Northern Miner le 25 mai. De plus amples informations sont disponibles sur le site Web de la société à l'adresse www.lomiko.com.

À propos de Lomiko Metals Inc.

Lomiko Metals a une nouvelle vision et une nouvelle stratégie en matière d'énergies nouvelles. Lomiko est une entreprise qui a un but : une entreprise où les gens sont au premier plan et où nous pouvons manifester un monde d'énergie renouvelable abondante avec des minéraux critiques canadiens et québécois pour une solution en Amérique du Nord. Notre objectif est de créer un nouvel avenir énergétique au Canada où nous augmenterons la main-d'oeuvre dans le domaine des minéraux essentiels, où nous deviendrons un partenaire et un voisin apprécié des communautés dans lesquelles nous opérons et où nous fournirons un approvisionnement sûr et responsable en minéraux essentiels.

La société détient une participation de 100 % dans son projet de graphite La Loutre, dans le sud du Québec. Le site du projet La Loutre est situé sur le territoire des Premières Nations Kitigan Zibi Anishinabeg (KZA). Les Premières Nations KZA font partie de la Nation Algonquine et le territoire KZA est situé dans les régions de l'Outaouais et des Laurentides. Située à 180 kilomètres au nord-ouest de Montréal, la propriété consiste en un grand bloc continu comprenant 76 claims miniers totalisant 4 528 hectares (45,3 km2). Lomiko Metals a publié une Évaluation économique préliminaire (« EEP ») le 10 septembre 2021 qui indique que le projet a une durée de vie de 15 ans et produit chaque année 100 000 tonnes de concentré de graphite à 95 % de carbone, soit un total de 1,5 Mt de concentré de graphite. Ce rapport a été préparé en tant que rapport technique conforme à la norme nationale 43-101 pour Lomiko Metals Inc. par Ausenco Engineering Canada Inc, Hemmera Envirochem Inc, Moose Mountain Technical Services et Metpro Management Inc, collectivement les auteurs du rapport. Le site du projet Bourier est situé près de Nemaska Lithium et de Critical Elements au sud-est du territoire de la Baie James d'Eeyou Istchee au Québec qui consiste en 203 claims, pour une position terrestre totale de 10 252,20 hectares (102,52 km2), dans le triangle du lithium du Canada près de la région de la Baie James au Québec qui a historiquement abrité des gisements de lithium et des tendances de minéralisation.

M. Mike Petrina, directeur de projet, une personne qualifiée (« PQ ») en vertu de l'instrument national 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, a examiné et approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse.

Pour plus d'informations sur Lomiko Metals, consultez le site Web à l'adresse www.lomiko.com, contactez Belinda Labatte au 647-402-8379 ou par courriel : [email protected].

Mise en garde concernant les informations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des « informations prévisionnelles » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable qui sont fondées sur des attentes, des estimations, des projections et des interprétations à la date du présent communiqué de presse. L'information contenue dans le présent communiqué de presse au sujet de la société et toute autre information qui n'est pas un fait historique peuvent constituer des « informations prévisionnelles » (« IP »). Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, constituent de l'information prospective et peuvent être identifiés par l'utilisation d'énoncés comprenant des mots comme « anticipe », « planifie », « continue », « estime », « s'attend », « peut », « fera », « projette », « prédit », « propose », « potentiel », « cible », « met en oeuvre », « prévu », « a l'intention », « pourrait », « devrait », « croit » et d'autres mots ou expressions semblables. L'information financière contenue dans ce nouveau communiqué comprend, sans s'y limiter, les éléments suivants l'objectif de la Société de devenir un fournisseur responsable de minéraux critiques, l'exploration des projets de la Société, y compris les coûts prévus de l'exploration et le calendrier pour atteindre certaines étapes, y compris l'achèvement satisfaisant de la diligence raisonnable et la capacité de conclure un accord avec les propriétaires tiers dans le cadre des acquisitions projetées, le calendrier d'achèvement des programmes d'exploration ; la capacité de la société à financer avec succès ou à demeurer entièrement financée pour la mise en oeuvre de sa stratégie commerciale et pour l'exploration de l'un ou l'autre de ses projets (y compris par les marchés financiers) ; tout impact anticipé de la COVID-19 sur les objectifs ou les projets commerciaux de la société, sur sa situation financière ou sur ses activités, et le moment prévu des annonces à cet égard. Les IP comportent des risques connus et inconnus, des hypothèses et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats ou le rendement réels diffèrent sensiblement. Ces IP reflètent les points de vue actuels de la société sur les événements futurs et, bien que la société les considère comme raisonnables à l'heure actuelle, ils sont intrinsèquement soumis à des incertitudes et des contingences importantes. Par conséquent, il n'y a aucune certitude qu'elle reflétera fidèlement les résultats réels. Les hypothèses sur lesquelles ces IP sont basées comprennent, sans s'y limiter : le potentiel des acquisitions futures actuellement évaluées par la Société ; le marché actuel des minéraux critiques ; les tendances technologiques actuelles ; la relation d'affaires entre la Société, les communautés locales et ses partenaires commerciaux ; la capacité de mettre en oeuvre sa stratégie d'affaires et de financer, d'explorer, de faire progresser et de développer chacun de ses projets, y compris les résultats qui en découlent et le calendrier de réalisation ; la capacité d'exercer ses activités de manière sûre et efficace ; les incertitudes liées à la réception et au maintien des permis d'exploration, des permis environnementaux et des autres permis ou approbations au Québec ; tout impact imprévu de la COVID-19 ; l'impact de la concurrence croissante dans le domaine de l'exploration minière, y compris la position concurrentielle de la société dans l'industrie ; les conditions économiques générales, y compris en ce qui concerne les contrôles des devises et les fluctuations des taux d'intérêt.

Les IP contenues dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiées dans leur intégralité par cette mise en garde, la section " Énoncés prévisionnels " contenue dans le plus récent rapport de gestion de la Société, qui est disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com, et dans la présentation aux investisseurs sur son site Web. Toutes les IP dans ce communiqué de presse sont faites à la date de ce communiqué de presse. Rien ne garantit que ces déclarations s'avéreront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive aux informations prévisionnelles. La société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prévisionnelles ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent document pour refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité de réglementation n'a approuvé ou désapprouvé les informations contenues dans le présent document.

Au nom du conseil d'administration,

Belinda Labatte

Chef de la direction et directrice, Lomiko Metals Inc.

Communiqué envoyé le 16 mai 2022 à 17:20 et diffusé par :