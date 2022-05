Festivals et événements touristiques - Saison été-automne 2022 - Le gouvernement du Québec appuie le festival Le tremplin





QUÉBEC, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, 30 000 $ au festival Le tremplin, qui aura lieu à Dégelis jusqu'au 21 mai.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui. La somme accordée inclut une bonification ponctuelle en réponse aux répercussions de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie touristique.

Citations :

« Les festivals et les événements contribuent grandement à l'attractivité du Québec comme destination touristique. D'année en année, ils accueillent de nombreux visiteurs, qui parcourent nos régions. Le gouvernement du Québec est fier de s'associer au succès du festival Le tremplin : il offre la chance aux artistes de la relève de faire leurs premières armes sur scène et de découvrir les différentes facettes du métier. Je suis convaincue que les festivaliers les applaudiront chaudement, leur donnant ainsi la petite tape dans le dos dont ils ont besoin. Voilà une belle façon d'entamer la saison estivale au Québec et d'encourager des gens de chez nous! »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Depuis l'an 2000, le festival Le tremplin bonifie l'offre touristique du Bas-Saint-Laurent et génère d'importantes retombées économiques et sociales. Je félicite les organisateurs, car ils permettent à des artistes de la relève de se démarquer et d'enrichir leur bagage de connaissances grâce à la formation qui y est proposée. Je souhaite que les participants et leurs partisans prolongent leur séjour dans la région afin d'en découvrir les attraits. »

Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata

Faits saillants :??

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. Ses objectifs généraux sont les suivants :

stimuler l'économie des régions par l'augmentation du nombre de visiteurs et l'accroissement des recettes touristiques.

