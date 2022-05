La ministre Bibeau conclut sa participation à la rencontre des ministres de l'Agriculture du G7 à Stuttgart, en Allemagne





OTTAWA, ON, le 16 mai 2022 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a conclu une visite fructueuse à Stuttgart, en Allemagne, où elle a participé à la réunion annuelle des ministres de l'Agriculture du G7. Cette réunion visait à faire avancer les priorités communes et à discuter des intérêts agricoles du Canada dans les domaines des échanges commerciaux, des chaînes d'approvisionnement, de la sécurité alimentaire et de la durabilité de l'environnement.

Au cours de sa visite, la ministre Bibeau a discuté avec ses homologues du soutien au développement de systèmes alimentaires plus inclusifs et résilients au moyen de solutions novatrices. Elle a également souligné l'appui inébranlable du Canada au peuple ukrainien, qui est touché par l'invasion illégale et injustifiée de la Russie.

En Allemagne, la ministre a aussi annoncé l'intention du Canada de doubler son financement au Système d'information sur les marchés agricoles (SIMA). Cet investissement permettra aux pays d'obtenir les nouvelles informations sur les engrais, les semences et les autres intrants afin d'aider à réduire la volatilité des prix et à lutter contre la faim dans le monde.

À la réunion des ministres de l'Agriculture du G7, la ministre a rencontré:

Cem Özdemir, hôte de la réunion des ministres de l'Agriculture et ministre de l'Alimentation et de l'Agriculture de l'Allemagne;

Stefano Patuanelli, ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Forêts de l'Italie;

Arata Takebe, ministre d'État à l'Agriculture, aux Forêts et aux Pêches du Japon;

Tom Vilsack, secrétaire d'État à l'Agriculture des États-Unis;

Victoria Prentis, ministre d'État à l'Agriculture, aux Pêches et à l'Alimentation du Royaume-Uni;

Janusz Wojciechowski, commissaire à l'Agriculture de l'Union européenne;

Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation de la France;

Mykola Solskyi, ministre de la Politique agraire et de l'Alimentation de l'Ukraine;

Ulrik Knudsen, Secrétaire général adjoint de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE);

Qu Dongyu, directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.

La ministre Bibeau a profité de ces rencontres pour réitérer l'engagement du Canada à demeurer un partenaire dévoué et fiable dans le commerce agricole, la sécurité alimentaire mondiale et la lutte contre les changements climatiques.

Pour la première fois, la ministre Bibeau a rencontré le ministre ukrainien de la Politique agraire et de l'Alimentation, Mykola Solskyi. Les deux ministres ont discuté de la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine et de ses conséquences sur la sécurité alimentaire en Ukraine et dans le monde. Pendant cette rencontre, la ministre Bibeau a réitéré l'engagement du Canada à travailler avec les pays du G7 pour intensifier les efforts visant à aider l'Ukraine à continuer sa production agricole en vue de la prochaine saison de récolte et à exporter ses produits, y compris par des itinéraires de rechange. La ministre Bibeau et ses collègues du G7 ont fermement condamné les actions de la Russie contre l'Ukraine. Les ministres ont également insisté sur leur engagement à fournir du soutien pour permettre aux agriculteurs ukrainiens de nourrir leur population et de contribuer à la sécurité alimentaire mondiale.

Les partenaires du G7 ont reconnu la nécessité de continuer à relever les défis auxquels le secteur agricole est confronté partout dans le monde. Les ministres se sont engagés à faire preuve de leadership et d'ambition au niveau international en trouvant des voies vers des systèmes alimentaires durables. Ils se sont engagés à relever les défis touchant la sécurité alimentaire et la nutrition, les répercussions des changements climatiques et de la biodiversité sur les systèmes alimentaires et les conséquences de la situation actuelle en Ukraine sur la sécurité alimentaire mondiale. Enfin, les ministres ont convenu qu'un commerce agroalimentaire ouvert est essentiel pour atteindre ces objectifs.

Le gouvernement du Canada demeure fermement engagé à soutenir le peuple ukrainien et tous les autres pays directement touchés par l'invasion illégale et immorale de la Fédération de Russie. Le Canada continuera de collaborer avec des organisations multilatérales et les pays partenaires pour soutenir une réponse coordonnée aux préoccupations concernant la sécurité alimentaire mondiale et pour permettre aux agriculteurs canadiens d'augmenter leur offre sur le marché et de répondre à la demande mondiale.

« Cette rencontre des ministres de l'Agriculture du G7 a permis de réaffirmer notre engagement à unir nos forces face à des défis qui sont mondiaux. La pandémie, les changements climatiques extrêmes et les conséquences de l'attaque injustifiable de la Russie contre l'Ukraine fragilisent la sécurité alimentaire et font exploser les prix. Le secteur agricole a fait preuve de résilience et nous allons coordonner nos efforts pour le soutenir en gardant le cap sur nos engagements climatiques. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Depuis le début de l'année 2022, le Canada s'est engagé à fournir 245 millions de dollars pour soutenir l'intervention humanitaire et répondre aux besoins urgents en Ukraine et dans les pays voisins.

et dans les pays voisins. Le Programme alimentaire mondial (PAM) est le plus important partenaire humanitaire du Canada. En 2021, le Canada a versé plus de 306 millions de dollars au PAM, ce qui classe le Canada au quatrième rang des pays donateurs.

Avec de nouveaux fonds de plus de 1 milliard de dollars inclus dans le Plan de réduction des émissions, engagement repris dans le budget de 2022, le gouvernement du Canada veut permettre au secteur agricole canadien d'être un chef de file mondial de l'agriculture durable, de réduire grandement ses émissions de GES, d'assurer la survie des entreprises familiales dans un climat en changement et de continuer à nourrir les gens.

nouveaux fonds de plus de 1 milliard de dollars inclus dans le Plan de réduction des émissions, engagement repris dans le budget de 2022, le gouvernement du Canada veut permettre au secteur agricole canadien d'être un chef de file mondial de l'agriculture durable, de réduire grandement ses émissions de GES, d'assurer la survie des entreprises familiales dans un climat en changement et de continuer à nourrir les gens. Conformément à la Politique d'aide internationale féministe, le Canada soutient les programmes d'agriculture durable et de systèmes alimentaires qui aident à réduire la pauvreté chez les populations vulnérables, en particulier les femmes et les filles, dans les pays en développement. En 2020-2021, le Canada a déboursé 829 millions de dollars pour l'agriculture et les systèmes alimentaires.

En 2021, les exportations canadiennes de produits agricoles et alimentaires ont établi un nouveau record de plus de 82 milliards de dollars, soit 7 milliards de dollars de plus que la cible établie pour 2025.

