Cérémonie soulignant la réussite des étudiantes et étudiants des programmes conjoints de 2e cycle en gestion publique en contexte autochtone





QUÉBEC, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - L'École nationale d'administration publique (ENAP), l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) et l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) ont souligné à Québec le 13 mai dernier la réussite de 38 étudiantes et étudiants des programmes conjoints de 2e cycle en gestion publique en contexte autochtone. Qu'elles soient gestionnaires, chargées de projet ou membres du personnel professionnel, ces personnes diplômées oeuvrent pour la grande majorité au sein d'organisations publiques et parapubliques autochtones, proviennent de partout dans la province, et sont issues de Premières Nations variées : Innue, Huronne-Wendat, Crie, Malécite (Wolastoqiyik), Naskapie, Abénakise, Attikamekw, Anicinape.

Depuis la création de ces programmes, plus de 25 attestations de microprogramme (9 crédits) et plus de 20 attestations de programme court (15 crédits) ont été attribuées. Ces programmes conjoints ont également permis à certains de ces étudiantes et étudiants d'obtenir un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) de 30 crédits et de poursuivre vers l'obtention d'une maîtrise en administration publique, profil pour gestionnaires, de l'ENAP. Une diplômée du DESS poursuit actuellement ses études au doctorat sur mesure en gouvernance traditionnelle autochtone à l'UQAT.

Fruit d'une collaboration institutionnelle impliquant l'ENAP, l'UQAT et l'UQAC, la création de ces programmes conjoints offerts depuis 2018 a bénéficié d'un appui financier du programme de partenariats postsecondaires de Services aux Autochtones Canada. Ils ont été développés à la demande des milieux autochtones, avec l'appui du Conseil en éducation des Premières Nations (CEPN). Ces programmes se veulent une façon concrète de contribuer positivement à la gouvernance des communautés autochtones.

C'est d'une seule et unique voix que nous soulignons leur engagement et les félicitons toutes et tous pour leur réussite.

Pour en savoir plus sur ces programmes

ENAP

UQAT

UQAC

SOURCE Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

