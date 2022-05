L'OBNL en mobilité durable Jalon organise le premier Défi Jalon d'écomobilité auquel participent les firmes de services professionnels Deloitte, EY, KPMG, PwC Canada et Raymond Chabot Grant Thornton





MONTRÉAL, QC, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - Dans l'objectif de provoquer et d'accompagner l'innovation, Jalon organise pour la première fois le Défi Jalon d'écomobilité ayant pour but de maximiser l'utilisation des modes de transport durables (marche ou course à pied, vélo, transport en commun, covoiturage et véhicule électrique) pour les trajets entre le domicile et le travail. La participation à ce défi des firmes Deloitte, EY, KPMG, PwC et Raymond Chabot Grant Thornton du 16 mai au 17 juin 2022 témoigne d'une réelle volonté de changement des pratiques afin d'intégrer la mobilité durable au coeur des actions des employé.e.s.

En effet, au Québec, le transport est considéré comme l'un des principaux facteurs responsables des émissions de gaz à effet de serre (GES), puisqu'il représente approximativement 45% des émissions totales de la province (Gouvernement du Québec, 2022).

La réduction des émissions du secteur des transports est donc essentielle, et s'inscrit dans la tendance mondiale de prise de mesures pour combattre le réchauffement climatique et de recherche de solutions pour un futur plus durable. En prenant des actions quotidiennement, les grandes entreprises Deloitte, EY, KPMG, PwC et Raymond Chabot Grant Thornton, peuvent inspirer d'autres entreprises à faire partie de ce mouvement de réduction de leur empreinte carbone. Jalon souhaite soutenir ces firmes dans leur transition vers l'écomobilité en offrant un cadre stimulant et intuitif, grâce à son application mobile.

Du 16 mai au 17 juin 2022, les employé.e.s de ces compagnies vont pouvoir entrer les informations relatives à leurs déplacements entre leur domicile et le travail dans l'application mobile de Jalon. Cette dernière leur permettra également de suivre leurs statistiques, celles de l'ensemble de l'organisation, ainsi que celles du défi au complet. Chaque organisation se fixera un objectif de pourcentage de déplacements à réaliser avec des modes de transport durables au cours du défi, et la progression de l'entreprise vers cet objectif sera visible via l'application.

Les firmes de services professionnels Deloitte, EY, KPMG, PwC et Raymond Chabot Grant Thornton ont toutes à coeur de s'investir dans une démarche responsable et durable, notamment en testant une plateforme novatrice telle que l'application mobile de Jalon. En agissant ensemble et en joignant leurs forces pour construire un avenir plus durable, ces compagnies sont capables de redoubler d'efforts pour atteindre leurs objectifs et avoir une réelle influence sur notre planète. Le succès de cette première expérience permettra également à Jalon de répliquer ce processus à d'autres industries et firmes québécoises dans le futur, afin d'accompagner un changement de pratiques global.

Cette initiative de Jalon est réalisée notamment grâce à la participation financière de Montréal en Commun.

À propos de Jalon: Jalon est un OBNL dont la mission est de provoquer et d'accompagner l'innovation et les changements de pratiques pour rendre la mobilité plus durable. Jalon intervient sur les domaines de la mobilité collective et partagée, mobilité active, logistique urbaine et aménagement urbain.

À propos de Deloitte: Deloitte offre des services dans les domaines de l'audit et de la certification, de la consultation, des conseils financiers, des conseils en gestion des risques, de la fiscalité et d'autres services connexes à de nombreuses sociétés ouvertes et fermées dans différents secteurs. Deloitte sert quatre entreprises sur cinq du palmarès Fortune Global 500MD par l'intermédiaire de son réseau mondial de cabinets membres dans plus de 150 pays et territoires.

À propos de EY: EY est un chef de file mondial des services de certification, de fiscalité, de stratégie et transactions et de consultation. La Société offre des points de vue et des services de qualité contribuant à renforcer la confiance envers les marchés financiers et les diverses économies du monde.

À propos de KPMG: KPMG fait partie des chefs de file au Canada dans les domaines de l'audit, de la fiscalité et des services-conseils. Depuis plus de 150 ans, les professionnels de KPMG se penchent sur les problèmes complexes auxquels sont confrontés les clients partout au pays et aux quatre coins du monde, favorisant le changement et stimulant l'innovation.

À propos de PwC Canada: La mission de PwC est de donner confiance au public et de résoudre des problèmes importants. Plus de 7 000 associés et employés dans l'ensemble du pays se consacrent à livrer des services de qualité en certification, fiscalité et conseils et transactions. PwC Canada est membre du réseau PwC qui compte plus de 284 000 personnes dans 155 pays.

À propos de Raymond Chabot Grant Thornton: Leader québécoise et canadienne dans les domaines de la certification, de la fiscalité, des services-conseils, du redressement d'entreprises et de l'insolvabilité, Raymond Chabot Grant Thornton propulse les entreprises et les communautés d'ici depuis 1948. Faisant partie de l'organisation mondiale Grant Thornton, la firme s'appuie sur un solide réseau d'experts pour accompagner les organisations à chaque étape de leur évolution, dans une perspective de croissance durable.

À propos de Montréal en commun: Montréal en commun est une communauté d'innovation pilotée par la Ville de Montréal dont les partenaires expérimentent des solutions en accès à l'alimentation, en mobilité et en réglementation municipale dans un désir de repenser la ville. Les 13 projets de Montréal en commun sont mis en oeuvre grâce au prix de 50 M$ octroyé à la Ville de Montréal par le Gouvernement du Canada dans le cadre du Défi des villes intelligentes.

SOURCE Jalon Montréal

Communiqué envoyé le 16 mai 2022 à 15:41 et diffusé par :