Invitation aux médias - Conférence de presse concernant l'offre de soins à domicile pour les personnes aînées vulnérables dans la MRC d'Antoine-Labelle

L'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ) prend acte du rapport de la coroner Géhane Kamel, après son enquête publique sur des décès survenus dans des CHSLD durant la pandémie de...

Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, accompagnée de la députée de Labelle, Chantale Jeannotte,...

Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements...

Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, procédera à une annonce concernant les...