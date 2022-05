Cinq membres du corps étudiant suscitent l'admiration en remportant le concours J'ai une histoire à raconter 2022 du CRSH





Des étudiantes et étudiants de niveau postsecondaire racontent des histoires vraies et perspicaces sur l'importance de la recherche

OTTAWA, ON, le 16 mai 2022 /CNW/ - La recherche en sciences humaines nous aide à explorer ce que signifie être humain et à nous orienter vers un avenir meilleur. Si la recherche peut souvent sembler abstraite, les histoires peuvent rapprocher le monde universitaire et la société en créant des liens sur le plan humain.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a annoncé le nom des grandes gagnantes et grands gagnants du concours J'ai une histoire à raconter 2022. Cette annonce rend hommage à cinq étudiantes et étudiants de niveau postsecondaire qui ont captivé et inspiré la population canadienne grâce à leurs courtes histoires sur la recherche financée par le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH). Ces personnes talentueuses ont produit des récits convaincants sur la façon dont cette recherche éclaire des sujets inexplorés et ouvre des voies qui profiteront à l'ensemble de la population. Il s'agit de :

Ariana Ellis , de l' University of Toronto , parle de la reconstitution numérique des images et des sons de Florence au Moyen-Âge ;

Zora Feren , de la Simon Fraser University , explique en détails la conservation des paysages sonores des villes au profit des personnes qui y habitent ;

Arvin Jagayat, de la Toronto Metropolitan University (anciennement Ryerson University ), parle de tester les fonctionnalités des médias sociaux pour mener possiblement à la création de « cercles vertueux » ;

Vincci Li , de l'Université York , présente le concept de sociofinancement par la population canadienne pour couvrir les coûts des soins de santé ;

, de l'Université , présente le concept de ; Victoria Woghiren , de la Wilfrid Laurier University , décrit une recherche faisant appel aux enfants placés pour façonner le système de placement des enfants.

Les grandes gagnantes et grands gagnants ont été choisis parmi les 25 finalistes du concours J'ai une histoire à raconter - un concours qui demande aux étudiantes et étudiants de niveau postsecondaire de montrer aux Canadiennes et Canadiens - en trois minutes ou en 300 mots - comment leur recherche en sciences humaines fait une différence.

Les 25 meilleures histoires ont été choisies parmi environ 230 propositions présentées par des étudiantes et étudiants de tout le pays.

Les cinq grandes gagnantes et grands gagnants se sont distingués à la deuxième étape du concours, durant laquelle elles et ils ont dû faire une présentation publique virtuelle en direct. Leur présentation servait à transmettre la force de leur histoire devant un jury distingué. Les 25 finalistes ont reçu 3 000 $, et les cinq grandes gagnantes et grands gagnants ont reçu la somme supplémentaire de 1 000 $ en reconnaissance de leurs réalisations exceptionnelles.

Citations

« Les chercheures émergentes et chercheurs émergents annoncés aujourd'hui ouvrent la voie dans leur discipline et démontrent l'importance de la communication en recherche. Je vois souvent les incroyables progrès réalisés par les chercheures et chercheurs de tout le pays, et ces étudiantes et étudiants ne font pas exception. Elles et ils accomplissent un travail extraordinaire pour communiquer clairement l'impact de la recherche à la population canadienne. Félicitations à l'ensemble des finalistes. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Année après année, je suis impressionné de voir à quel point les étudiantes et étudiants de niveau postsecondaire relèvent le défi du concours J'ai une histoire à raconter. Aujourd'hui, elles et ils ouvrent la voie en démontrant leur incroyable capacité à traduire des projets complexes et avant-gardistes en histoires que nous pouvons comprendre et apprécier et dont nous pouvons tirer des enseignements. Je les félicite de même que l'ensemble des finalistes du concours de cette année. »

- Ted Hewitt, président du Conseil de recherches en sciences humaines

Faits saillants

Les cinq grandes gagnantes et grands gagnants ont été choisis par un jury composé de personnes distinguées :

Marc LePage , ancien président, Génome Canada

, ancien président, Génome

Nicola Luksic , producteur principal, émission Ideas de la CBC Radio

, producteur principal, émission de la CBC Radio

Manon Tremblay , directrice principale, Directions autochtones, Université Concordia

, directrice principale, Directions autochtones, Université Concordia

Jacqueline Wallace , vice-présidente, Marketing et Communications, Mitacs

Il s'agissait de la neuvième édition du concours J'ai une histoire à raconter . L'édition 2021 a été annulée en raison de la pandémie de COVID?19.

. L'édition 2021 a été annulée en raison de la pandémie de COVID?19. Le concours J'ai une histoire à raconter est unique parmi les initiatives de mobilisation des connaissances des étudiantes et étudiants de niveau postsecondaire du Canada , car il accepte les propositions écrites, graphiques, audio et vidéo.

Liens connexes

