LIVALL présente les premiers écouteurs détachables à oreilles libres au monde





L'entreprise primée de casques intelligents, LIVALL, a le plaisir d'annoncer le lancement des premiers écouteurs détachables TWS à oreilles libres au monde. Baptisés "LTS21", ils peuventt être utilisés par tous les amateurs d'écouteurs confortables.

Pour découvrir les LTS21, rendez-vous sur : https://www.youtube.com/watch?v=P505tZljrb0

LIVALL revendique le fait d'être à l'écoute des besoins et des attentes de ses clients, et cette approche a été à la base du développement du LTS21. Comme l'a déclaré le fondateur de LIVALL, le nouveau LTS21 a été spécialement conçu pour garantir aux utilisateurs un confort, des performances et une commodité inégalés.

"Nous mettons au point un accessoire à la pointe de la technologie qui se combine parfaitement avec les casques. Notre équipe travaille sans relâche pour garder une longueur d'avance avec nos dernières innovations et proposer des produits de qualité et surprenants. Notre nouvelle campagne Indiegogo permettra de proposer des prix spéciaux à tous nos partenaires. Nous nous réjouissons de lancer sur le marché notre tout nouveau produit, les premiers écouteurs détachables à oreilles libres au monde", déclare Bryan Zheng, fondateur et PDG de LIVALL.

La conception ergonomique des LTS21 facilite la circulation de l'air afin de garantir une expérience d'écoute harmonieuse sans risquer de blesser les oreilles. Intelligemment conçus, les accessoires des écouteurs n'exercent pas de pression inutile sur l'oreille et n'obstruent pas le conduit auditif. Le LTS21 se distingue par sa fixation d'écouteurs multi-scénario.

Il est intéressant de noter que les LTS21 peuvent être utilisés dans 2 modes : le mode sport et le mode vélo.

Le mode sport est idéal pour les trajets quotidiens, les réunions en ligne, les sessions de jeu et même les loisirs. Grâce à la conception de l'attache confortable et à la durée de vie prolongée de la batterie, les utilisateurs peuvent le porter sur leurs oreilles toute la journée.

En mode vélo, les LTS21 sont compatibles avec la plupart des casques. La commande permet d'accéder à diverses fonctions, notamment écouter de la musique, répondre aux appels en mode mains libres et naviguer par la voix. Sa technologie unique d'écoute à oreille libre permet aux utilisateurs de rester conscients de leur environnement pour une conduite sûre, même en utilisant des écouteurs.

Caractéristiques principales :

Bluetooth 5.2. Technologie avancée d'écoute à oreille libre. Qualité sonore supérieure. Suppression du bruit ambiant. Acoustique directionnelle pour améliorer la confidentialité. 12+ 48 heures d'autonomie de la batterie. Protection selon la norme IP64 contre la poussière et l'eau. Télécommande.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://www.indiegogo.com/projects/livall-the-first-detachable-open-ear-headphones/coming_soon/x/29186669

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 16 mai 2022 à 14:35 et diffusé par :