Une première semaine thématique dédiée aux femmes de la construction aura lieu au Québec





MONTRÉAL, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - La première Semaine thématique Diversité et Inclusion dédiée aux femmes de la construction se tiendra au Québec du 16 au 22 mai prochain. Sous le thème Elles s'élèvent, l'événement est promu par les Elles de la construction, un organisme qui vise à transformer la culture de l'industrie de la construction et faire de l'inclusion une norme au Québec et dans le monde.

Au Québec, les femmes représentent plus de 3 % de la main-d'oeuvre active en construction et l'industrie se mobilise afin d'accroître cette proportion. Premier événement de ce genre au Québec, la Semaine thématique permettra, entre autres, de faire rayonner les initiatives porteuses qui favorisent la place des femmes de métiers, entrepreneures ou professionnelles, et d'inspirer les entreprises à adopter des mesures pour faciliter l'attraction, l'intégration et la rétention de talents féminins dans le domaine de la construction.

Une programmation collaborative

Dans l'objectif de créer un mouvement fédérateur et de propulser celui-ci à l'ensemble de l'industrie, les Elles de la construction lanceront, dans le cadre de la Semaine thématique, un microsite qui permettra de recueillir et de partager les initiatives des entreprises en matière de diversité et d'inclusion.

Plus qu'une occasion de diffuser les bonnes pratiques, la Semaine thématique sera ponctuée de plusieurs activités virtuelles : un atelier créatif, un panel de discussion rassemblant des femmes de la construction, un groupe de réflexion, un cocktail réseautage et des webinaires abordant différents volets de la diversité et l'inclusion. Des portraits de pionnières de l'industrie seront également dévoilés au courant de la semaine.

La première Semaine thématique Diversité et Inclusion est rendue possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec et de ses nombreux partenaires. Au total, ce sont plus de 40 entreprises qui soutiennent annuellement les Elles de la construction, et de nouveaux partenaires tels que EMD-Batimo, présentateur officiel de l'événement, se joindront également au mouvement. L'ambition des Elles de la construction est de faire de la Semaine thématique un rendez-vous annuel incontournable pour les acteurs de l'industrie.

Citations

« Les femmes représentent une force vive du marché du travail. Le secteur de la construction ayant de grands besoins en matière de main-d'oeuvre qualifiée, il apparaît essentiel de comprendre les raisons qui tiennent les femmes éloignées de ce secteur, pour trouver des solutions et y favoriser leur intégration. Cette semaine thématique, organisée en collaboration avec les Elles de la construction, est en lien direct avec le Plan d'action pour le secteur de la construction et l'Opération main-d'oeuvre, lancés au cours des derniers mois, qui visent notamment une meilleure intégration des personnes sous-représentées dans cette industrie, dont les femmes. »

- Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

« La diversité et l'inclusion concernent tous les secteurs d'activité, en particulier les domaines traditionnellement masculins comme la construction. Nous sommes fières de lancer la première édition de cette semaine thématique qui deviendra un mouvement fédérateur positif pour les femmes de la construction et les acteurs de l'industrie qui posent des gestes concrets en ce sens. Elles s'élèvent, la thématique 2022, reflète notre conviction que la place des femmes en construction doit devenir une norme dans l'industrie, et ce, pour faciliter le recrutement, l'intégration et la rétention de talents féminins. »

- Josée Dufour, présidente du conseil d'administration, Elles de la construction

« C'est grâce à l'engagement des acteurs du milieu que nous pouvons accroître la portée de nos actions en faveur de la promotion et de l'intégration des femmes en construction. Nous souhaitons d'ailleurs remercier nos partenaires, les entreprises et les femmes pionnières de l'industrie pour leur contribution, leur persévérance et pour les efforts déployés sur le terrain dans les dernières années. »

- Myriam St-Pierre, directrice-générale, Elles de la construction

