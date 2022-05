Hôpital du Suroît - Un investissement majeur pour plusieurs projets de rénovation





SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC , le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le député de Beauharnois, Claude Reid, en compagnie de la députée de Soulanges, Marilyne Picard, et de la députée de Huntingdon, Claire IsaBelle, annoncent, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, plusieurs projets de rénovation à l'Hôpital du Suroît. Ces travaux visent notamment à agrandir et à moderniser l'installation ainsi qu'à procéder à une mise aux normes autant sur le plan de la sécurité que de la convivialité.

Urgence

En ce qui a trait à l'urgence, le projet consiste à agrandir et à moderniser l'unité, notamment afin d'améliorer certains problèmes d'espace et de procéder à une mise aux normes des locaux. Les travaux envisagés consisteraient à bâtir un agrandissement pour une superficie totale de plus de 9 000 mètres carrés.

Ces travaux permettront d'actualiser les espaces de l'urgence, qui a déjà fait l'objet d'une augmentation de 22 à 32 civières en 2018-2019. Le projet vise à pallier le manque d'espace généralisé de l'urgence, et à améliorer l'organisation en vue d'une meilleure prévention des infections et d'une meilleure prise en charge de la clientèle, tout en fournissant davantage de locaux pourvus de meilleurs espaces de travail.

Autres travaux

Parmi les autres grands projets en cours, mentionnons tout d'abord les travaux de réfection majeure de l'enveloppe du bloc A. Consistant à doter le bâtiment d'une façade vitrée, ils donneront un tout nouveau visage à l'hôpital, plus moderne et accueillant. Un autre projet majeur est le réaménagement de l'unité de retraitement des dispositifs médicaux, qui sera réalisé d'ici mai 2023.

Également, plusieurs autres projets ont été réalisés ou le seront sous peu, dont :

le remplacement des systèmes de ventilation GN-F-16, F7 et échangeur 44;

le remplacement du refroidisseur du bloc B;

la réfection de la toiture principale du bloc A;

la réfection du vestibule de l'entrée principale;

l'aménagement en imagerie médicale pour le remplacement de l'appareil de résonance magnétique;

la réfection du système de drainage et d'alimentation en eau de l'hémodialyse;

la mise à niveau de la hotte de médecine nucléaire et la relocalisation du poste d'accueil de la radiographie, ainsi que de l'appareil de radiographie;

la déshumidification du bloc opératoire;

le remplacement des finitions intérieures au laboratoire;

la rénovation de 13 toilettes publiques et des finis 3B.

Citations :

« Ces nombreux travaux de rénovation de l'Hôpital du Suroît démontrent que nous avons à coeur de soutenir la modernisation de nos installations et de faire le nécessaire pour mieux répondre aux besoins concrets des Québécois. Nous tenons à offrir à nos citoyens des infrastructures où il fait bon travailler et être soigné, comme nous l'avons démontré avec la présentation récente de notre Plan santé. Nous voulons un réseau plus humain et plus performant, et l'annonce d'aujourd'hui en est la preuve. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je suis enchanté de voir tous ces investissements destinés à rehausser la mission régionale de notre hôpital, une installation de santé dont nous sommes très fiers et qui répond aux besoins croissants de notre communauté année après année. Ces travaux étaient nécessaires, tout particulièrement pour redonner un coup de jeune à cette institution majeure de notre région en matière de santé. »

Claude Reid, député de Beauharnois et adjoint parlementaire du ministre des Transports

« Je suis persuadée que nos citoyens de Soulanges seront très contents de prendre connaissance de ces importants travaux pour l'Hôpital du Suroît. Un tel rehaussement de nos infrastructures de santé régionales est crucial pour ce secteur de la Montérégie. Il permettra d'assurer la meilleure qualité possible de services pour les citoyens. »

Marilyne Picard, députée de Soulanges et adjointe parlementaire du ministre de la Santé et des Services sociaux

« Notre gouvernement prouve une fois de plus la volonté qu'il a de vouloir offrir à nos concitoyens de la Montérégie des infrastructures modernes et efficaces. Pour nous, cet investissement représente un legs pour les générations à venir, qui seront fières de leur hôpital local. Je remercie mon collègue Christian Dubé d'avoir à coeur le mieux-être des gens d'ici. »

Claire IsaBelle, députée de Huntingdon et présidente de la Commission de l'économie et du travail

Faits saillants :

Rappelons que l'Hôpital du Suroît est une installation du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest de 241 lits, qui offre à la population des soins généraux et spécialisés en néonatologie, en santé physique, en gériatrie et en psychiatrie, ainsi qu'une urgence de 32 civières et des consultations externes.





L'Hôpital avait déjà fait l'objet d'un agrandissement majeur inauguré en 1982, mais le bâtiment présentait jusqu'à récemment plusieurs problèmes fonctionnels et techniques qui ont fait l'objet de projets d'amélioration. Une mise à jour importante est donc nécessaire.





Notons qu'à ces projets s'ajoutent un rehaussement de la solution du dossier clinique informatique de l'hôpital, annoncé en juillet 2021. Ce rehaussement avait pour but d'optimiser l'efficacité de la prise en charge des usagers sur le territoire de la Montérégie, notamment à l'Hôpital du Suroît.

