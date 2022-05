QCT tient la promesse de la 5G grâce à des infrastructures de pointe et des solutions 5G innovantes





Quanta Cloud Technology (QCT), l'un des principaux fournisseurs de solutions matérielles pour centres de données, a annoncé aujourd'hui les informations détaillées de sa participation au Big 5G Event 2022, qui se tiendra sur place du 16 au 18 mai, à l'Austin Convention Center à Austin, au Texas. QCT présentera des démos d'infrastructures et de solutions 5G sur le stand N° 300 pour les réseaux publics et privés et partagera ses toutes dernières observations lors de cet événement.

Afin de répondre aux besoins toujours croissants en matière de calcul informatique et de mise en réseau en périphérie pour les télécommunications, QCT présente ses derniers produits et solutions QuantaEdge alimentés par les processeurs Intel Xeon-SP et Xeon-D, couvrant la 5G dite de « carrier grade » (avec une structure de tolérance de panne), les serveurs de périphérie et les unités radio cloud-native qui permettent d'offrir une flexibilité de déploiement maximale.

Les points forts de la démonstration de QCT sont les suivants :

QuantaEdge EGD33B-WT : un serveur périphérique extérieur de nouvelle génération monté sur poteau conçu pour les cas d'utilisation vRAN/MEC, et présentant dans un châssis compact, une conception thermique de pointe, une densité de ports et une mémoire améliorées, peut prendre en charge jusqu'à 6 DU sur un seul poteau, avec E/S et gestion intégrées.

La solution QCT OmniPOD, composée d'un réseau central OmniCore, d'un réseau d'accès OmniRAN et d'un système de gestion de réseau OmniView, est non seulement conforme à de multiples normes internationales du secteur des télécommunications, mais elle offre également une bande passante plus large et des débits de transmission de données ajustables, prenant en charge plusieurs applications dans les domaines de la fabrication intelligente, de la santé et des villes. Une gamme de produits de bout en bout qui couvre le coeur 5G, le réseau d'accès sans fil (RAN) et la gestion. Des options de déploiement de la 5G à moyenne et grande échelle, sur un seul site unique ou multi-sites pour les entreprises, permettant l'adaptation à des situations particulières.

Cas d'utilisation et démonstrations SmartX 5G : découvrez personnellement comment les solutions 5G de bout en bout de QCT, en collaboration avec leur écosystème de partenaires leader du secteur, peuvent permettre la fabrication intelligente, la sécurité, l'automatisation et le contrôle qualité en intégrant les technologies de réalité augmentée et de l'IA dans les activités commerciales quotidiennes.

Les experts de QCT seront à votre disposition sur le stand N° 300 pour vous faire partager les parcours et les déploiements 5G grâce à de nombreuses PoC de clients dans des secteurs verticaux comme la fabrication, l'agriculture et le divertissement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://go.qct.io/telco/join-qct-at-the-big-5g-event-2022/

À propos de Quanta Cloud Technology (QCT)

Quanta Cloud Technology (QCT) est un fournisseur mondial de solutions pour centres de données. Nous conjuguons l'efficacité des matériels hyperscale et les logiciels d'infrastructures de plusieurs leaders du secteur pour relever les défis auxquels les centres de données de nouvelle génération sont confrontés en matière de conception et d'exploitation. QCT sert les prestataires de services nuagiques, les entreprises de télécommunications et les entreprises exploitant des serveurs nuagiques publics, privés et hybrides.

Les gammes de produits comprennent des solutions de centre de données hyperconvergées et définies par logiciel ainsi que des serveurs, du stockage, des commutateurs et des racks intégrés avec un écosystème de composants matériels et de partenaires logiciels. QCT conçoit, fabrique, intègre et assure le service de ses produits via son propre réseau mondial. La société mère de QCT est Quanta Computer, Inc. et fait partie du classement Fortune Global 500. www.QCT.io

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 16 mai 2022 à 14:05 et diffusé par :