Celmatix annonce que son programme de mise au point d'un traitement de prévention contre la ménopause précoce a atteint plusieurs objectifs précliniques essentiels

Celmatix Inc., la société de biotechnologie axée sur la biologie ovarienne, a annoncé aujourd'hui l'identification d'un nouveau composé agoniste du récepteur AMHR2 ayant affiché une forte activité biologique lors de multiples essais précliniques thérapeutiquement pertinents, ainsi qu'un profil pharmacocinétique correspondant au profil requis pour devenir un médicament injectable. Conçu dans le cadre de l'effort décennal de Celmatix pour identifier de nouveaux biomarqueurs et de nouvelles cibles médicamenteuses au bénéfice de la santé féminine, le programme avait été associé en tout premier lieu à une indication clinique de prévention de la ménopause précoce chez les femmes subissant une chimiothérapie. La perte de la fonction ovarienne et la ménopause sont accélérées de près de 1,5 an pour chaque mois de chimiothérapie administrée aux patientes.

« Du point de vue démographique, la ménopause est un phénomène relativement nouveau et résulte des avancées médicales qui permettent désormais aux femmes de survivre à leur fonction ovarienne de manière systématique », a indiqué le Dr Piraye Yurttas Beim, fondateur et PDG de Celmatix. « Il y a un siècle, l'espérance de vie moyenne des femmes était de moins de 50 ans dans le monde, et la plupart des femmes ne vivaient donc pas assez longtemps pour faire l'expérience de la ménopause. De nos jours, celle-ci est l'accélérateur le plus important des maladies liées à l'âge chez la femme telles que l'ostéoporose et les maladies cardiaques. Le risque de développer plusieurs de ces maladies chroniques avant 70 ans augmente de 300 % chez les femmes qui subissent une perte prématurée de leur fonction ovarienne et une ménopause précoce. Chez Celmatix, nous nous engageons à aider les femmes à optimiser leur santé en maximisant et en prolongeant la fonction ovarienne. Notre équipe travaille depuis plus d'une décennie pour mettre à jour les moteurs moléculaires de la santé ovarienne et des maladies apparentées comme l'infertilité, le syndrome ovarien polykystique (SOP) et l'endométriose. Ce travail a permis de nous faire comprendre que l'hormone antimüllerienne (AMH), le ligand naturel de l'AMHR2, était un régulateur fondamental de la fonction ovarienne, très semblable à l'oestrogène. Cependant, contrairement à l'oestrogène, l'AMH ne peut être purifiée à partir de sources naturelles comme l'urine ni synthétisée par voie chimique, et les précédentes tentatives de production d'une substance analogue à l'AMH recombinante à activité spécifique élevée ou possédant la stabilité pharmacocinétique nécessaire à des applications thérapeutiques ont échoué. »

« En tant que concepteur de médicaments chez Celmatix, l'une des choses qui m'ont attiré fut le potentiel du programme axé sur l'agoniste du récepteur AMHR2 à répondre à d'importants besoins non satisfaits en matière de santé féminine », a expliqué le Dr Stephen Palmer, directeur scientifique de Celmatix. « Il m'a semblé évident que le programme de Celmatix axé sur l'agoniste de l'AMHR2 était en passe de devenir l'avancée du 21e siècle, équivalente au développement de la pilule contraceptive et des traitements FIV du siècle dernier. Notre indication principale est l'insuffisance ovarienne chimio-induite (IOCI), mais nous pensons que l'agoniste du récepteur AMHR2 pourrait aussi être utilisé pour bon nombre d'indications de santé féminine. Nos résultats montrent que notre principal analogue à l'AMH possède les paramètres pharmacocinétiques requis in vivo, rend possible la signalisation cellulaire nécessaire lors des tests classiques sur follicules ovariens et permet la régression des conduits mülleriens dans les systèmes de culture de crête urogénitale ex vivo. La forte activité spécifique obtenue à la fois sur notre tissu cible (l'ovaire) et lors de l'essai le plus probant en termes de fonction de l'AMH nous donne la confiance nécessaire pour poursuivre ce programme et le rapprocher de la phase clinique. »

Cette annonce intervient très peu de temps après que Celmatix a atteint la troisième étape de son alliance multi objectifs de cinq ans avec Evotec en janvier. Evotec et Bayer AG y ont contribué en transformant un programme de mise au point de médicament axé sur une nouvelle cible médicamenteuse identifiée par Celmatix en identification de premier plan.

Celmatix Inc. est une biotech de phase préclinique spécialisée dans la santé féminine et uniquement axée sur la biologie ovarienne. La société, dont le principal programme concerne la sénescence ovarienne et un agoniste du récepteur AMHR2 administré pour de multiples indications, collabore avec les leaders du secteur en matière de SOP et de contraception non hormonale et tente de répondre à de nombreux besoins importants non satisfaits en mettant au point la nouvelle génération d'interventions et d'avancées révolutionnaires dans le domaine de la santé ovarienne. C'est sur la plateforme exclusive de santé ovarienne multiomique de Celmatix, la plus vaste de ce genre au monde, que repose la nouvelle gamme de médicaments haut de gamme de la société. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site web de la société à l'adresse www.celmatix.com.

