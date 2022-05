Trina Solar demeure au deuxième rang sur le plan des expéditions mondiales de modules au premier trimestre





CHANGZHOU, Chine, 16 mai 2022 /CNW/ - En s'appuyant sur les états financiers des principaux fabricants de modules, plusieurs organisations faisant autorité ont classé Trina Solar, le fournisseur mondial de solutions d'énergie solaire et autres énergies intelligentes au deuxième rang mondial en ce qui a trait aux expéditions de modules de 8GW. Ce résultat est conforme aux conclusions de PV InfoLink, une agence d'analyse faisant figure d'autorité au sein du secteur de l'énergie photovoltaïque, et de PV-Tech, un média de renommée mondiale consacré au secteur, qui ont établi l'an dernier des classements des expéditions mondiales de modules qui plaçaient Trina Solar au deuxième rang. L'entreprise indique qu'elle a l'intention de conserver sa position au classement en fonction des expéditions de modules totalisant 43GW.

Selon les analystes de l'industrie, le grand succès de l'entreprise est en grande partie attribuable aux modules de la série 210 alliant haute fiabilité, grande puissance et faible coût énergétique qui ont été mis au point par Trina Solar et sont devenus le courant dominant de l'industrie. La technologie Vertex 210 (G12) a reçu un accueil largement favorable dans l'ensemble de l'industrie. Selon les médias, les expéditions mondiales de modules 210 ont fortement augmenté l'an dernier, pour atteindre 26GW, et parmi ces expéditions, Trina Solar a contribué à mesure de 16GW, ce qui lui confère le premier rang. En mars, le volume total des expéditions de modules 210 a grimpé en flèche pour dépasser 35GW. Grâce au passage du secteur de l'énergie photovoltaïque à l'ère de plus de 600W, la collaboration au sein de la chaîne industrielle est devenue plus harmonieuse, les onduleurs et les systèmes de suivi sont entièrement compatibles avec les modules 210, l'écologie à l'ère des plus de 600W est plus mature et la capacité de production et les expéditions de modules 210 à haute puissance continuent d'augmenter.

Trina Solar a obtenu de nombreuses marques de reconnaissance à l'échelle internationale pour la qualité de ses produits et la bancabilité de la marque. En date de l'an dernier, Trina Solar avait été désignée pendant sept années consécutives comme un fabricant « de haut niveau » par PVEL, le laboratoire d'essai indépendant de référence pour le secteur de l'énergie photovoltaïque. Elle a également obtenu une note de 100 % dans le cadre de l'étude sur la bancabilité de BNEF, se classant comme premier fournisseur de modules hautement rentables pendant 6 années consécutives. L'entreprise figurait également parmi les fabricants de catégorie 1 de modules photovoltaïques selon le classement de BNEF au quatrième trimestre de l'année dernière.

