Innokin dévoile le Lota, un dispositif de vapotage à base d'eau, fruit de l'expertise d'Aquios Labs en matière d'hydratation

Ce partenariat permet aux consommateurs du monde entier de bénéficier d'un système de vapotage à base d'eau très performant, tout en réduisant considérablement les méfaits du tabac

SHENZHEN, Chine, 16 mai 2022 /PRNewswire/ -- Innokin Technology a ajouté un nouveau produit à sa puissante gamme de vaporisateurs de pointe : Lota, la nouvelle marque secondaire d'Innokin pour le marché d'entrée de gamme qui repousse les limites de la performance, de l'innovation et de la fiabilité.

Lota devrait révolutionner le monde du vapotage en réunissant les compétences de plus de dix ans d'Innokin, leader du secteur, et Aquios Labs, l'entreprise de nouvelle technologie qui a rendu possible un e-liquide à base d'eau.

La collaboration a permis à Lota d'acquérir une nouvelle technologie et une nouvelle approche des dispositifs de vapotage fermés. Aquios Labs porte la teneur en eau à un niveau sans précédent de 30 % avec sa première génération de jus de vape à base d'eau, AQ30. Le vapotage à base d'eau promet une satisfaction plus rapide grâce à une vapeur plus douce, offrant ainsi une expérience supérieure par rapport aux systèmes de vapotage traditionnels. La teneur en eau supplémentaire de 30 % de l'AQ30 réduit également l'effet déshydratant causé par les installations de vapotage traditionnelles. Qui plus est, la température plus basse des vapes à base d'eau par rapport à leurs homologues traditionnels assure une stabilité chimique considérablement accrue tout au long du processus de vapotage.

Le mariage des e-liquides et de la technologie à base d'eau offre une expérience de vapotage qu'aucun autre appareil ne peut reproduire, avec zéro fuite, une clarté accrue des saveurs et une sensation de satisfaction plus rapide de la nicotine. Ces avantages, associés à l'expérience d'Innokin en matière de production, soulignent l'attention que Lota a suscitée dans tout le secteur de la vape jetable.

Lota lancera d'abord trois dispositifs à base d'eau, chacun répondant à diverses attentes des consommateurs, tout en établissant son propre positionnement sur les marchés mondiaux respectifs : le Lota Enviro, le F600 et le Kit Pod prérempli.

La Lota Enviro jetable réduit considérablement l'empreinte carbone par rapport aux vapes jetables traditionnelles. Le Lota F600 est le vaporisateur jetable phare de la marque, commercialisé dans l'UE et dans d'autres pays conformes à la DPT. Pour couronner le tout, Lota propose le pod prérempli Lota, un système de pod fermé avec une batterie rechargeable équipée de la technologie de vapotage à base d'eau Aquios.

George Xia, cofondateur d'Innokin Technology, a déclaré à propos du lancement : « Innokin a toujours cru à l'adoption des nouvelles technologies. Lorsqu'elle a découvert Aquios Labs, notre équipe de développement de produits a été impressionnée par les avantages uniques de la vaporisation à base d'eau. Grâce à ce partenariat passionnant, Innokin est fier de lancer la marque Lota, qui offre des performances élevées en matière de vapotage à base d'eau, dans notre quête permanente de réduction des méfaits du tabac dans le monde entier. »

Pour en savoir plus sur Lota, rendez-vous sur innokin.com.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez contacter [email protected].

