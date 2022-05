Des services policiers bonifiés à Uashat-Maliotenam





QUÉBEC, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce l'octroi de près de 750 000$ afin de permettre l'ajout de trois policiers au corps de police autochtone de Uashat-Maliotenam et l'acquisition d'un sytème de répartition d'appels d'urgence assisté par ordinateur.

Le ministre responsable des Affaires autochtones, M. Ian Lafrenière, en a fait l'annonce au nom de la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault.

Ainsi, à compter de cette année, un montant annuel de 448 846 $ est accordé pour l'ajout des effectifs policiers. Ce montant récurrent sera indexé de 2,75 % les années subséquentes. De plus, un financement supplémentaire de 300 000 $ a été prévu pour le système de répartition d'appels d'urgence assisté par ordinateur.

« Le métier de policier n'est pas simple et le rôle que jouent les policiers autochtones au sein de leur communauté mérite notre pleine reconnaissance. Il est impératif de donner les outils nécessaires aux corps de police autochtones afin de leur permettre de participer pleinement à la lutte contre le crime organisé et les stupéfiants. Toute l'équipe gouvernementale m'appuie à cette fin, notamment ma collègue ministre de la Sécurité publique. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones

« Dans le respect des réalités propres à chaque milieu, nous souhaitons continuer de mieux adapter les services de sécurité offerts aux communautés autochtones. L'octroi de ressources destinées à renforcer les effectifs policiers de Uashat-Maliotenam et à moderniser les équipements est un geste de plus pour appuyer le corps de police dans son rôle essentiel auprès des membres de la communauté. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Le gouvernement du Canada est heureux d'annoncer un financement supplémentaire qui permettra à trois agents additionnels de se joindre au service de police de la communauté innue de Uashat-Maliotenam. Nous sommes fiers de jouer un rôle important pour rendre le Canada plus sécuritaire, en partie en offrant un soutien pour l'achat et l'entretien d'un système de répartition d'appels d'urgence assisté par ordinateur, un outil clé dans la modernisation de l'équipement policier dans l'ensemble du pays et un pas en avant pour rendre nos collectivités plus sûres. »

L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique

Faits saillants :

Le 30 mars 2022, le Conseil innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam, le Canada et le Québec ont conclu l'Avenant numéro 2 à l'Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté de Uashat-Maliotenam, pour la période du 1 er avril 2020 au 31 mars 2030. L'annonce d'aujourd'hui fait partie de cette entente tripartite, qui prévoit le partage des coûts des services policiers sur une base de 52 % pour le Canada et de 48 % pour le Québec.

et le Québec ont conclu l'Avenant numéro 2 à l'Entente sur la prestation des services policiers dans la communauté de Uashat-Maliotenam, pour la période du 1 avril 2020 au 31 mars 2030. L'annonce d'aujourd'hui fait partie de cette entente tripartite, qui prévoit le partage des coûts des services policiers sur une base de 52 % pour le et de 48 % pour le Québec. Ainsi, sur les 448 846 $ accordés pour l'ajout d'effectifs policiers, la part du Québec est de 215 446 $. Ce montant récurrent sera indexé de 2,75 % les années subséquentes. La part du Québec sur les 300 000 $ pour le système de répartition d'appels d'urgence assisté par ordinateur est de 144 000 $.

Cette annonce s'inscrit aussi dans le contexte des réponses du Québec à la recommandation numéro 37 de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec. Cette recommandation préconise la mise sur pied de patrouilles mixtes d'intervention auprès des personnes vulnérables, tant en milieu urbain que dans les communautés autochtones.

