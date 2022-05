Journée de reconnaissance policière - Quatorze citoyens et deux policières de la Capitale-Nationale honorés





Québec, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - Quatorze citoyens et deux policières de la région de la Capitale-Nationale ont été honorés par le gouvernement lors de la cérémonie annuelle de reconnaissance policière tenue le 16 mai 2022 à l'École nationale de police du Québec.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, a remis à ces seize lauréats une décoration qui rend hommage à leurs comportements exemplaires. La cohorte 2022 compte 41 récipiendaires : 24 policiers et 17 citoyens.

Citation :

« Dévouement. Intégrité. Détermination. Trois mots qui décrivent l'action quotidienne de nos policiers pour assurer la protection de nos citoyens et de nos communautés. Chaque année, certains d'entre eux se distinguent en posant des gestes héroïques. La journée annuelle de reconnaissance policière est une occasion qui m'est donnée de les remercier directement. L'événement me permet aussi de reconnaître le mérite de plusieurs citoyens qui, avec courage et altruisme, ont accompli des gestes de bravoure ayant grandement contribué au travail de la police. Notre nation du Québec les remercie et célèbre aujourd'hui leur engagement envers leur prochain. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Capitale-Nationale

Faits saillants :

9 Croix de bravoure, 15 Médailles pour action méritoire et 17 Citations d'honneur ont été remises par la ministre Geneviève Guilbault lors de la cérémonie du 16 mai 2022.

Depuis 1972, 167 Croix de bravoure, 413 Médailles pour action méritoire, 34 Médailles de dévouement ainsi que 223 Citations d'honneur ont été décernées par le gouvernement du Québec.

Annexe

Ville de Québec

13 avril 2021

Citation d'honneur (1)

Samuel Boisvert

M. Samuel Boisvert, atteint de fibrose kystique et en attente d'une greffe pulmonaire, n'a pas hésité à porter secours au fils de sa voisine, âgé de trois ans et atteint du spectre de l'autisme, alors que ce dernier s'étouffait avec une cocotte. En agissant de la sorte, il a contribué à réanimer le garçon bien qu'il ait mis sa propre vie en danger, car son état de santé précaire exigeait qu'il s'isole, surtout en temps de pandémie.

_______________________________________________________________

Ville de Québec - Fleuve Saint-Laurent

31 décembre 2020

Citation d'honneur (1)

Patrick Racine

M. Patrick Racine a sauvé la vie d'un homme qui s'avançait volontairement et dangereusement dans les profondeurs du fleuve Saint-Laurent. Il est allé le chercher dans une eau à 0,5 °C et l'a ramené sur les berges du fleuve.

_______________________________________________________________

Ville de Québec - Vieux-Québec

31 octobre 2020

Citation d'honneur (12)

Messieurs Abdulhadi Al Ezzi

Benjamin Bréard

Mathieu Cloutier

Josélito Corneli,

Jean-Benoît Falardeau

Keven Lemay

Guillaume Ouellet

Bradley Purcell

Mesdames Andréanne Careau

Chloé Déry-Drolet

Marie-France Rioux

Laurence Rousseau

Lors de l'attaque au sabre japonais dans le Vieux-Québec le soir de l'Halloween 2020, huit citoyens et quatre citoyennes se sont portés à la rescousse de personnes en danger, à leurs propres risques.

_______________________________________________________________

Service de police de la Ville de Québec

24 novembre 2019

Médaille pour action méritoire (2)

Agentes Sandra Normand

Émanuelle Simard

Appelées en renfort sur les lieux d'un incendie, les deux agentes ont porté secours à une résidente qui se trouvait à l'intérieur de son logement alors que le feu progressait. Elles ont également informé les pompiers qu'une autre personne restait à secourir. Les deux résidentes s'en sont sorties indemnes.

_______________________________________________________________

