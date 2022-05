Journée de reconnaissance policière - Un policier de la Mauricie honoré





QUÉBEC, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - L'agent Simon Croteau, de la Sûreté du Québec - poste de Shawinigan, a été honoré par le gouvernement lors de la cérémonie annuelle de reconnaissance policière tenue le 16 mai 2022 à l'École nationale de police du Québec. Il reçoit une Médaille pour action méritoire pour avoir secouru, le 14 mai 2021, une dame qui bravait l'incendie de sa résidence pour sauver ses cinq chiens.

C'est la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, qui lui a remis sa décoration. La cohorte 2022 compte 41 lauréats : 24 policiers et 17 citoyens.

Citations :

« Les policiers sont appelés quotidiennement à répondre à des situations exceptionnelles. Il faut qu'ils soient constamment prêts à tout, vigilants et perspicaces, en maîtrise de leurs actions et réactions ainsi qu'à l'écoute des gens à qui ils ont affaire. C'est un métier des plus exigeants qui nécessite d'être en forme, polyvalent et au courant des normes et règlements en vigueur là où il s'exerce. Je tiens à le souligner, car l'exploit du policier Croteau n'en est que plus grand. Je lui dis bravo pour avoir sauvé la vie de cette dame et merci de l'avoir fait avec efficacité, tact et diligence. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Je tiens à souligner le courage et le tact remarquables du policier Croteau. Il a bravé les flammes et l'épaisse fumée, réussi à extirper la dame du brasier malgré sa réticence et est parvenu à la convaincre que les pompiers étaient les mieux équipés pour aller au secours de ses chiens. Ce qu'il a fait mérite notre admiration et notre gratitude. C'est rassurant de se savoir protégés par des policiers tels que lui : compétents, patients et compréhensifs. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

9 Croix de bravoure, 15 Médailles pour action méritoire et 17 Citations d'honneur ont été remises par la ministre Geneviève Guilbault lors de la cérémonie du 16 mai dernier.

bravoure, 15 Médailles pour action méritoire et 17 Citations d'honneur ont été remises par la ministre Geneviève Guilbault lors de la cérémonie du 16 mai dernier. Les récits des actes de bravoure et les photos des récipiendaires sont diffusés dans les médias sociaux du ministère et sur son site Web.

Depuis 1972, 167 Croix de bravoure, 413 Médailles pour action méritoire, 34 Médailles de dévouement ainsi que 223 Citations d'honneur ont été décernées par le gouvernement du Québec.

Lien connexe :

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/quebec/decorations-citations.html

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

https://www.facebook.com/securitepublique/

https://twitter.com/secpubliqueqc

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique

Communiqué envoyé le 16 mai 2022 à 13:05 et diffusé par :