Journée de reconnaissance policière - 24 policiers et 17 citoyens honorés pour leurs gestes de bravoure





QUÉBEC, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - En reconnaissance des gestes héroïques posés au cours de l'année 2021-2022, le gouvernement du Québec a honoré les policiers qui se sont distingués dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que les citoyens qui ont appuyé de façon significative la fonction policière. La cérémonie a eu lieu le 16 mai à l'École nationale de police du Québec.

C'est la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, qui a remis les décorations aux 41 lauréats de cette année, soit 24 policiers et 17 citoyens.

La ministre en a profité pour renouveler sa reconnaissance à l'égard des deux cohortes précédentes, invitées pour l'occasion. Rappelons que celles-ci ont déjà été décorées, mais qu'en raison des inondations de 2019 et de la pandémie de 2020, elles n'ont pas pu participer à une telle cérémonie officielle, en présence de la ministre.

« Dévouement. Intégrité. Détermination. Trois mots qui décrivent l'action quotidienne de nos policiers pour assurer la protection de nos citoyens et de nos communautés. Chaque année, certains d'entre eux se distinguent en posant des gestes héroïques. La journée annuelle de reconnaissance policière est une occasion qui m'est donnée de les remercier directement. L'événement me permet aussi de reconnaître le mérite de plusieurs citoyens qui, avec courage et altruisme, ont accompli des gestes de bravoure ayant grandement contribué au travail de la police. Notre nation du Québec les remercie et célèbre aujourd'hui leur engagement envers leur prochain. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Capitale-Nationale

9 Croix de bravoure, 15 Médailles pour action méritoire et 17 Citations d'honneur ont été remises par la ministre Geneviève Guilbault lors de la cérémonie du 16 mai 2022.

Les récits des actes de bravoure et les photos des récipiendaires sont diffusés dans les médias sociaux du ministère, de même que sur son site Web.

Depuis 1972, 167 Croix de bravoure, 413 Médailles pour action méritoire, 34 Médailles de dévouement ainsi que 223 Citations d'honneur ont été décernées par le gouvernement du Québec.

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/quebec/decorations-citations.html

