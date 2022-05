Journée de reconnaissance policière - Centre-du-Québec : deux citoyens honorés





QUÉBEC, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - Les citoyens Gérald Marchand et Patrick Fortier ont été honorés lors de la Journée de reconnaissance policière tenue le 16 mai 2022 à l'École nationale de police du Québec. Les deux méritent une Citation d'honneur pour les gestes héroïques qu'ils ont posés à l'automne 2021. M. Marchand a porté secours à une résidente d'un immeuble où s'était déclaré un incendie et M. Fortier a sauvé de la noyade un jeune qui ne portait pas de veste de flottaison et venait de chavirer d'une embarcation.

C'est la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, qui leur a remis leurs décorations. La cohorte 2022 compte 41 lauréats : 24 policiers et 17 citoyens.

Citations :

« Je suis impressionnée par les histoires de ces deux citoyens qui se sont portés volontairement à la rescousse de personnes en danger, à leurs propres risques. Ce sont des gestes comme ceux-là qui nous rappellent à quel point les gens qui vivent autour de nous sont précieux. Dans les deux cas, la bienveillance et le courage ont été des facteurs déterminants dans l'heureuse issue des événements. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Je suis fier de représenter une région aussi généreuse que celle du Centre-du-Québec. On y trouve des gens exceptionnels, toujours prêts à aider leur prochain. Nous en avons une preuve bien réelle ici. Les sauvetages réalisés par MM. Marchand et Fortier méritent d'être connus et reconnus. Bravo et merci, messieurs, pour votre altruisme! La région tout entière est fière de vous! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

Faits saillants :

9 Croix de bravoure, 15 Médailles pour action méritoire et 17 Citations d'honneur ont été remises par la ministre Geneviève Guilbault lors de la cérémonie du 16 mai 2022.

bravoure, 15 Médailles pour action méritoire et 17 Citations d'honneur ont été remises par la ministre Geneviève Guilbault lors de la cérémonie du 16 mai 2022. Les récits des actes de bravoure et les photos des récipiendaires sont diffusés dans les médias sociaux du ministère et sur son site Web.

Depuis 1972, 167 Croix de bravoure, 413 Médailles pour action méritoire, 34 Médailles de dévouement ainsi que 223 Citations d'honneur ont été décernées par le gouvernement du Québec.

