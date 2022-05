Journée de reconnaissance policière - Des honneurs pour trois policiers de la région de la Chaudière-Appalaches





QUÉBEC, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - Les agents Raphaël Fawns-Faucher et Jimmy Hudon, du Service de police de la Ville de Lévis, ainsi que l'agente Catherine Giroux, de la Sûreté du Québec - MRC de La Nouvelle-Beauce, ont été honorés par le gouvernement lors de la cérémonie annuelle de reconnaissance policière tenue le 16 mai 2022 à l'École nationale de police du Québec. Les agents Fawns-Faucher et Hudon ont sauvé une personne prise au piège au second étage d'une maison en feu et ont reçu une Médaille pour action méritoire. Quant à l'agente Giroux, elle mérite une Croix de bravoure pour avoir permis de mettre la main au collet d'un homme armé qui avait fait feu sur elle lors d'une interception sur l'autoroute Robert-Cliche. Les deux événements ont eu lieu au cours de l'été 2021.

C'est la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, qui leur a remis leurs décorations. La cohorte 2022 compte 41 lauréats : 24 policiers et 17 citoyens.

Citations :

« Les policiers sont appelés quotidiennement à répondre à des situations exceptionnelles. Il faut qu'ils soient constamment prêts à tout, vigilants et perspicaces, en maîtrise de leurs actions et réactions ainsi qu'à l'écoute de ceux et celles à qui ils ont affaire. C'est un métier des plus exigeants qui nécessite d'être en forme, polyvalent et au courant des normes et règlements en vigueur là où il s'exerce. Je félicite ces trois policiers pour leurs interventions efficaces. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Dans un cas, il y a sauvetage d'une personne dans un incendie; dans l'autre, un contrôle routier qui se transforme en chasse à l'homme armé. Les policiers doivent être prêts à tout. Je suis extrêmement fier de vous trois et heureux que vous receviez ces honneurs bien mérités. Au nom de la région de la Chaudière-Appalaches, je vous remercie pour votre dévouement et votre courage. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre de la région du Centre-du-Québec et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

Faits saillants :

9 Croix de bravoure, 15 Médailles pour action méritoire et 17 Citations d'honneur ont été remises par la ministre Geneviève Guilbault lors de la cérémonie du 16 mai 2022.

bravoure, 15 Médailles pour action méritoire et 17 Citations d'honneur ont été remises par la ministre Geneviève Guilbault lors de la cérémonie du 16 mai 2022. Les récits des actes de bravoure et les photos des récipiendaires sont diffusés dans les médias sociaux du ministère, de même que sur son site Web.

Depuis 1972, 167 Croix de bravoure, 413 Médailles pour action méritoire, 34 Médailles de dévouement ainsi que 223 Citations d'honneur ont été décernées par le gouvernement du Québec.

Lien connexe :

https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/quebec/decorations-citations.html

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

https://www.facebook.com/securitepublique/

https://twitter.com/secpubliqueqc

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique

Communiqué envoyé le 16 mai 2022 à 13:05 et diffusé par :