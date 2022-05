L'oeuvre Debouttes! officiellement installée à l'UNESCO





PARIS, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - De passage à Paris dans le cadre d'une mission européenne, la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, se réjouit d'annoncer que l'oeuvre Debouttes!, de l'artiste québécoise d'origine française et anishinaabe Caroline Monnet, fait désormais partie intégrante de la prestigieuse collection de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). Offerte par le Québec à l'occasion du 15e anniversaire de l'Accord entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relatif à l'UNESCO, l'oeuvre bénéficie d'un emplacement permanent au siège de l'Organisation, à Paris, aux côtés de celles d'artistes parmi les plus influents de l'histoire de l'art, notamment Picasso, Miró et Giacometti.

Le choix de cette oeuvre est le résultat d'une démarche rigoureuse effectuée en collaboration avec le Musée national des beaux-arts du Québec et sa fondation, le Musée de la civilisation, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie, sa représentation du Québec au sein de la Délégation permanente du Canada auprès de l'UNESCO ainsi que le ministère de la Culture et des Communications. Cette donation s'inscrit parfaitement dans le cadre de la Décennie internationale des langues autochtones 2022-2032, décrétée par l'Organisation des Nations Unies et dont l'UNESCO est responsable de la mise en oeuvre. L'agence onusienne reconnaît également l'importance du rôle joué par les peuples autochtones dans le maintien de la diversité du paysage culturel du monde.

Citations :

«?Ce don permet non seulement de témoigner de l'engagement du gouvernement du Québec envers cette grande institution qu'est l'UNESCO, mais il assure également le rayonnement des cultures autochtones à l'étranger. À ce titre, l'UNESCO représente une vitrine exceptionnelle à laquelle nous sommes heureux d'avoir accès. J'ose croire aussi que le don de cette oeuvre magnifique permettra de sensibiliser la communauté internationale à la reconnaissance et à la valorisation des nations autochtones et de leurs cultures. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides

« Cette oeuvre, véritable plaidoyer universel, évoque les luttes passées, mais nous rappelle aussi la nécessité de poursuivre le combat pour l'égalité des genres, afin que les femmes, et particulièrement les femmes autochtones, puissent jouir pleinement de tous les droits et libertés. Cette oeuvre ne pourrait ainsi trouver meilleur endroit pour être exposée qu'ici, à l'UNESCO, où l'égalité des genres est une priorité.?»

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Quelle fierté pour le Québec de voir rayonner à l'international le travail de l'artiste Caroline Monnet! Sa magnifique murale Debouttes! sera mise en valeur dans la prestigieuse collection de l'UNESCO aux côtés des oeuvres d'artistes renommés de partout dans le monde. Un don du gouvernement du Québec qui contribuera de belle façon à faire briller l'art autochtone sur la scène internationale. Je félicite Mme Monnet pour cette oeuvre inspirante qui va maintenant à la rencontre de nouveaux publics. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« C'est un privilège d'avoir pu contribuer, en collaboration avec le Musée national des beaux-arts du Québec, à faire entrer dans la prestigieuse collection de l'UNESCO cette oeuvre forte et éloquente, unique par sa démarche, unique par son propos. Unique, à l'image du Québec et de toute sa complexité et sa richesse culturelle. »

Stéphan La Roche, président-directeur général du Musée de la civilisation

Faits saillants :

En 2021, le Québec a souligné les 15 ans de l'Accord entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relatif à l'UNESCO et, par conséquent, de sa présence formelle au sein de la Délégation permanente du Canada auprès de l'UNESCO.

relatif à l'UNESCO et, par conséquent, de sa présence formelle au sein de la Délégation permanente du auprès de l'UNESCO. Cet accord, signé le 5 mai 2006, n'a d'équivalent ni au Canada ni à l'UNESCO. Il consacre des avancées qui le situent parmi les actes déterminants de l'histoire des relations internationales du Québec.

ni à l'UNESCO. Il consacre des avancées qui le situent parmi les actes déterminants de l'histoire des relations internationales du Québec. Michel Bonsaint est l'actuel représentant du gouvernement du Québec au sein de la Délégation permanente du Canada auprès de l'UNESCO.

est l'actuel représentant du gouvernement du Québec au sein de la Délégation permanente du auprès de l'UNESCO. L'oeuvre a été produite dans le cadre de l'événement Je suis une femme d'octobre organisé par le Théâtre ESPACE GO à Montréal, du 1er au 31 octobre 2020, et célébrant 50 ans de mobilisations de femmes qui ont eu un impact profond sur les transformations de la société.

