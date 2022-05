Journée internationale de la famille 2022 : Avec ses engins de chantier écologiques, compacts et légers, XCMG crée des collectivités urbaines plus agréables





XUZHOU, Chine, 16 mai 2022 /PRNewswire/ -- Dans les zones urbaines, les engins de construction compacts, légers et écologiques de XCMG (SHE: 000425) permettent une urbanisation efficace et écologique. Afin de créer et d'encourager des infrastructures urbaines écoénergétiques et plus respectueuses de l'environnement, les engins de chantiers employés pour construire ces infrastructures doivent eux aussi être écoénergétiques et respectueux de l'environnement, tout en étant adaptés aux espaces urbains petits et étroits.

« Qu'il s'agisse d'infrastructures bas-carbone ou zéro-carbone, il est important d'intégrer les bâtiments, l'énergie et les transports. Dans l'optique d'un processus de construction respectueux de l'environnement, l'utilisation d'engins à faible et zéro carbone joue un rôle crucial », a déclaré Lu Chuan, président de XCMG.

Les engins XCMG ont déjà été employés dans de nombreux de projets de construction de communautés urbaines, y compris dans des villes comme New York et Paris, pour la construction de zones résidentielles, d'infrastructures de transports publics et de grandes tours. Parmi les points forts du catalogue de produits XCMG, l'on peut citer ses grues sur chenilles - modèle XGC400-I, qui ont permis de terminer le levage de bâtiments préfabriqués à Singapour dans le cadre d'un chantier de courte durée. Il n'a fallu que 2 jours pour préparer la construction grâce à une adaptabilité, une flexibilité et une capacité de charge meilleures qu'avec d'autres produits.

Le 8 avril 2022, Euromecamat, le mandataire français de XCMG, a vendu une nouvelle mini-excavatrice XE27E à la municipalité française de Saint-Flour-de-Mércoire. L'excavatrice, qui est connue pour sa réactivité, sa précision de direction, sa sûreté et son confort, sera utilisée pour des rénovations dans la municipalité et des réparations de voirie.

Outre le modèle XE27E, plus de 300 excavatrices sur mesure pesant entre 1,5 et 49 tonnes sont en route vers les États-Unis pour aider à la construction d'infrastructures locales. À Louisville, dans le Kentucky, le modèle XE35U est connu pour son habilité et sa compacité, qui en font un engin adapté aux villes et aux petits espaces. Le modèle XE35U, puissant et efficace, minimise également la consommation de carburant, générant plus de rendements pour les clients.

Les engins utilisés en construction urbaine ne sont pas réservés à ce domaine, mais peuvent également être utilisés comme véhicules de transports. Par exemple, ils peuvent être utilisés sous forme de gicleurs, de camions d'incendie, de véhicules de nettoyage de voirie, de pétroliers, de camions-malaxeurs, de camions-bennes ou même de camions ordinaires transportant des marchandises et du bétail. Les camions lourds de XCMG ont enregistré des volumes de ventes record, et la livraison d'un nouveau lot de produits vient d'être effectuée en Chine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1818153/XCMG.jpg

Communiqué envoyé le 16 mai 2022 à 11:56 et diffusé par :