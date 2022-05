Intervention des experts de Verimatrix en matière de lutte contre le piratage et les cyber menaces lors des salons CABSAT et TT CS





Verimatrix, (Euronext Paris : VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour sa participation à deux conférences de premier plan prévues ce mois-ci :

European Medical Device and Diagnostic Software Development and Compliance Conference (TT CS) - 17-18 mai - Bruxelles, Belgique

TT CS est l'unique conférence européenne dédiée aux professionnels de la cybersécurité dans le domaine des technologies médicales. Se tenant dans les salons de l'hôtel Sheraton Brussels Airport, cette conférence accueillera deux intervenants Verimatrix : Nicole Lua, Sales director, interviendra le 17 mai, à 13 h 35, en qualité de modératrice lors d'une table ronde intitulée "Security By Design". Neal Michie, Director of Product Management, abordera, au cours d'une séance prévue le 18 mai de 10 h 15 à 10 h 50, la prévention des risques associés aux dispositifs non gérés et partiellement gérés.

CABSAT - 17-19 mai - Dubaï, Emirats Arabes Unis

CABSAT est le plus établi et le plus renommé des salons professionnels dédiés aux secteurs du broadcast, de la diffusion par satellite, du contenu de divertissement et des médias numériques pour les régions du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Asie du Sud. Les équipes de Verimatrix seront présentes au stand B6-32 du Dubai World Trade Center, où seront présentées les dernières avancées de Verimatrix Secure Delivery Platform et de Streamkeeper.

Les experts de Verimatrix seront présents sur chacun des événements pour échanger autour des derniers enjeux de l'industrie et présenter les dernières innovations. Les demandes de rendez-vous se font directement en ligne.

Ces événements font suite à la participation récente et réussie de Verimatrix à deux autres manifestations: NAB 2022 (National Association of Broadcasters) à Las Vegas et ANGA COM à Cologne.

