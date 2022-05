Carlos Leitão s'implique contre l'alcool au volant





QUÉBEC, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - Cinq ans après le décès tragique de Jessica Sarli-Rivera, une cérémonie de commémoration organisée par le député de Robert-Baldwin, M. Carlos Leitão, aura lieu le 18 mai prochain, au Parc Jacynthe-Fyfe dans Pierrefonds-Roxboro.

Le 20 mars 2017, alors qu'elle se trouvait à bord d'un véhicule dont le conducteur était intoxiqué par l'alcool, Mme Sarli-Rivera qui n'était âgée que de 26 ans a perdu la vie lors d'une terrible collision. Afin de souligner ce triste anniversaire et de rappeler l'importance de sensibiliser la population aux risques liés à la conduite automobile en état d'ébriété, le député libéral de Robert-Baldwin convie la population et les élus locaux à une cérémonie en la mémoire de la jeune femme décédée.

De plus, en collaboration avec les parents de la victime, M. Leitão a lancé une pétition qui demande au gouvernement du Québec la mise en place de mesures additionnelles visant à accentuer la prévention de la conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool.

Cérémonie commémorative du 5e anniversaire de décès de Jessica Sarli-Rivera :

Date et heure : Mercredi 18 mai, 10h00

Lieu : Parc Jacynthe-Fyfe

11e Avenue

Montréal, H8Y 2P3

Lien pour signer la pétition en ligne :

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-9627/index.html

« Malheureusement, chaque année, des centaines de décès et blessures sont causés par des collisions impliquant des personnes dont la capacité de conduire est affaiblie par l'alcool et les drogues. Le décès de cette jeune femme est un drame épouvantable et nous avons le devoir de tout mettre en oeuvre pour éviter que de tels évènements ne se reproduisent. »

-Carlos J. Leitão, député de Robert-Baldwin

« Nous sommes très reconnaissants envers notre député, M. Leitão, pour son implication dans notre mission qui nous motive chaque jour à mieux accepter l'immense chagrin provoqué par l'absence de notre fille adorée. Nous espérons que toutes nos démarches contribueront à réduire le nombre de victimes dues à l'alcool au volant. »

-Elizabeth Rivera et Antoine Bittar, parents de Jessica Sarli-Rivera

