Four the Win - GIGABYTE remporte plusieurs trophées au iF Design Award 2022

TAIPEI, 16 mai 2022 /PRNewswire/ -- GIGABYTE Technology a annoncé un total de quatre produits sous sa marque AORUS axée sur le jeu, dont un trio de cartes mères Z690 haut de gamme AORUS et l'écran gaming grande taille AORUS FO48U, qui ont reçu le prestigieux iF Design Award 2022 pour leur excellence dans la conception des produits.

Les Z690 AORUS XTREME WATERFORCE, Z690 AORUS XTREME, and Z690 AORUS MASTER sont des cartes mères haut de gamme conçues pour prendre en charge parfaitement les processeurs Intel 12e génération. Ces trois cartes mères impressionnent les amateurs de performances grâce aux solutions de refroidissement et à une puissance de pointe de GIGABYTE. Associés à la fonction exclusive d'overclocking de la mémoire DDR5, ces AORUS Z690 peuvent libérer pleinement les prouesses de jeu des processeurs de nouvelle génération, constituant ainsi une plateforme puissante et durable pour ceux qui ne recherchent que les performances extrêmes pour leurs PC de bureau.

L'écran gaming AORUS FO48U a également reçu la reconnaissance iF Design pour avoir fourni des visuels révolutionnaires jamais vus auparavant. L'AORUS FO48U est le premier écran gaming de 48 pouces au monde doté d'une dalle OLED 4K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offrant une immersion inégalée et un gameplay soyeux de qualité esports lorsqu'il est associé aux derniers GPU, tels que les cartes graphiques GeForce RTX 30. La connectivité HDMI 2.1 permet également aux joueurs de tirer le meilleur parti de leurs consoles de jeu nouvelle génération en élevant les performances à leur plein potentiel. Idéal pour les jeux sur PC et sur console, le AORUS FO48U offre aux utilisateurs le meilleur des deux mondes.

Cette année, la reconnaissance de l'iF Design réaffirme le leadership de GIGABYTE en matière d'ingénierie de produits et de design industriel, car la marque établit une fois de plus la norme et la référence du secteur pour les composants matériels PC et une large gamme de produits de jeu. GIGABYTE continuera à montrer la voie et à s'efforcer d'améliorer la vie de chaque utilisateur grâce aux designs les plus innovants et avant-gardistes. Pour en savoir plus sur les produits primés et les histoires de design de GIGABYTE, veuillez-vous rendre sur le site : https://bit.ly/ifaward2022

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1813354/Four_Win__GIGABYTE_Wins_Big_iF_Design_Award_2022___1.jpg

