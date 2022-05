Najah Sampson, nommée présidente de Pfizer Canada





KIRKLAND, QC, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - Najah Sampson a été nommée présidente de Pfizer Canada SRI et entre en fonction aujourd'hui, le 16 mai 2022.

Elle succède à Cole Pinnow, qui occupait ce poste depuis janvier 2020.

M. Pinnow a été nommé à un poste au sein de la division mondiale de l'Oncologie de Pfizer. Nous le remercions sincèrement pour ses contributions à l'industrie pharmaceutique au Canada et pour son engagement envers les patients. Lors de son séjour au Canada, M. Pinnow a joué un rôle crucial en tant que président de l'entreprise canadienne depuis le début de la pandémie, ayant notamment contribué à l'accessibilité du vaccin et du traitement oral contre la COVID-19 pour les Canadiens. De plus, il a contribué activement à de nombreuses organisations du secteur des sciences de la vie, notamment comme président de Médicaments novateurs Canada.

Avant d'obtenir ce poste, Mme Sampson était vice-présidente, responsable des gammes à l'échelle mondiale, cancers génito-urinaires au sein de Pfizer Oncologie. Elle était responsable de l'élaboration de la stratégie mondiale et de la mise en oeuvre d'une gamme de produits de pointe regroupant des médicaments novateurs et en développement dans le domaine du cancer de la prostate, de la vessie et du rein ainsi que de la gamme de produits biosimilaires de l'Oncologie.

Depuis plus de 20 ans chez Pfizer, Mme Sampson a occupé différents postes de leadership commercial à tous les niveaux de l'entreprise. Elle a notamment été vice-présidente et chef du personnel auprès du président et chef de la direction de Pfizer; elle a supervisé les activités liées aux priorités de l'entreprise, épaulé l'équipe de la haute direction et le conseil d'administration et coordonné la mise en place d'une culture d'entreprise forte avec les leaders de l'entreprise. Elle a entamé sa carrière chez Pfizer aux États-Unis, où elle a géré un éventail de programmes d'amélioration de la qualité et mis en oeuvre des stratégies d'engagement auprès des clients en gestion de soins et de clients institutionnels.

Mme Sampson est la première femme nommée à la présidence de Pfizer Canada.

Elle est titulaire d'un baccalauréat et d'un MBA de l'Université A&M en Floride. À l'extérieur du travail, elle appuie activement des organismes dans le domaine des soins de santé. Dans ses temps libres, elle adore voyager et passer du temps en plein air avec son mari et leur jeune fille. Elle déménagera au Canada avec sa famille, où elle travaillera depuis le siège social de Pfizer Canada situé à Kirkland, au Québec.

À propos de Pfizer Canada

Pfizer Canada SRI est la filiale canadienne de Pfizer Inc., l'une des principales entreprises biopharmaceutiques à l'échelle mondiale. Notre gamme diversifiée de produits de soins de santé comprend des médicaments et des vaccins figurant parmi les plus populaires et les plus prescrits dans le monde. Nous mettons à profit la science et nos ressources mondiales pour améliorer la santé et le bien-être de la population canadienne, à toutes les étapes de la vie. Notre engagement se reflète dans tout ce que nous faisons, qu'il s'agisse d'initiatives de sensibilisation aux maladies, ou de partenariats communautaires. Pour en savoir plus sur Pfizer Canada, visitez le site pfizer.ca et suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter ou YouTube.

SOURCE Pfizer Canada ULC

Communiqué envoyé le 16 mai 2022 à 10:30 et diffusé par :