VIA RAIL MAINTIENT SON TITRE DE SOCIÉTÉ DE TRANSPORT LA PLUS DIGNE DE CONFIANCE

MONTRÉAL, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) est fière de demeurer pour la quatrième année consécutive la société de transport la plus digne de confiance au Canada selon le Gustavson Brand Trust Index (GBTI) 2022, publié par l'École de gestion Gustavson de l'Université de Victoria.

En plus d'avoir obtenu un meilleur classement que l'année précédente, VIA Rail figure comme l'un des employeurs qui reconnait le mieux ses employés se classant au sixième rang parmi les 402 marques s'étant illustrées dans le cadre de cette étude.

« À l'approche de la reprise quasi totale de nos services prévue en juin 2022, nous sommes très fiers de nous être vu décerner ce titre pour une quatrième année consécutive malgré les circonstances qui affectent le secteur des transports depuis maintenant plus de deux ans », souligne Martin R Landry, chef de la direction Affaires commerciales. « Déterminés à aller toujours plus loin ensemble et animés par notre mission de placer nos passagers avant tout, les résultats de ce classement démontrent que VIA Rail se démarque en tant que transporteur. Je souhaite d'ailleurs remercier tous nos passagers pour leur confiance continue à travers la pandémie, mais aussi nos employés pour le service exemplaire offert chaque jour d'un océan à l'autre ».

Outre la performance fonctionnelle d'une marque (qualité, fiabilité, rapport qualité-prix) et l'expérience qu'elle offre, cette étude révèle que les consommateurs manifestent aussi un intérêt soutenu à la responsabilité sociale et aux valeurs d'une marque. VIA Rail travaille d'ailleurs depuis plusieurs années à réimaginer l'expérience de voyage de ses passagers, vers un service ferroviaire voyageur plus moderne, accessible et durable. En effet, que ce soit à travers son programme de modernisation ou ses plans d'accessibilité et de développement durable récemment dévoilés, le moment est venu pour VIA Rail d'incarner un véhicule de changement au Canada.

Pour établir le Gustavson Brand Trust Index, l'École de gestion Gustavson de l'Université de Victoria s'appuie sur un sondage fait sur près de 9200 Canadiens. Il s'agit alors de connaître leurs perceptions de différentes marques, entre autres, quant à leur performance et la responsabilité sociale.

VIA Rail (viarail.ca) et l'ensemble de son personnel ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et a mené à bon port plus de cinq millions de voyageurs en 2019. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné neuf prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2005.

