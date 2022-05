Bardeau Beach House® lance son nouveau site Web, qui associe beauté et détente au principal bardeau composite sur le marché





QUÉBEC, le 16 mai 2022 /CNW - Bardeau Beach House, la principale marque de bardeaux composites en Amérique du Nord, a lancé un nouveau site Web de conception design, accessible au www.BeachHouseShake.com. Créé pour offrir toute la beauté des bardeaux de cèdre sans gonfler, se décolorer ni nécessiter les vérifications et l'entretien qui caractérisent habituellement le cèdre naturel, le Bardeau Beach House a été introduit sur le marché en 2017 par Produits de Construction Derby.

Le nouveau site Web a pour objectif de mettre en valeur l'allure splendide et la durabilité à long terme du Bardeau Beach House en faisant voyager l'utilisateur dans un univers somptueux. Conçu pour susciter une réaction émotionnelle, le site transporte ses visiteurs vers de vastes côtes, des paysages parsemés de hautes herbes et des forêts luxuriantes, afin qu'ils ressentent la même inspiration que celle qui a guidé la création des quatre couleurs de la gamme : Château de sable, Atlantica, Hatteras et Pacifica.

Difficile de ne pas succomber à cet appel à la détente, les pages regorgeant d'images de maisons de rêves situées à toutes sortes d'endroits différents. Le site, qui permet de passer du français canadien à l'anglais en toute simplicité, comporte également un outil de visualisation qui donne l'occasion aux utilisateurs de voir à quoi ressemblerait le Bardeau Beach House sur n'importe quelle maison. Ceux-ci peuvent enfin cliquer sur le bouton «?Démarrer?» afin de localiser des détaillants aux États-Unis et au Canada.

«?Il ne faut pas longtemps pour que le cèdre commence à vieillir; il noircit souvent en aussi peu de temps qu'un an?», a déclaré Michael Morris, vice-président aux ventes pour Produits de Construction Derby. «?Le nouveau site Web du Bardeau Beach House permet aux propriétaires de voir la différence. Grâce au Bardeau Beach House, chaque personne peut profiter de l'aspect des bardeaux de cèdre qu'elle souhaite - à un point précis dans le temps - et conserver cet aspect bien précis sans avoir à se soucier de problèmes de décoloration et de décomposition ni gérer l'entretien régulier exigé par le cèdre naturel.?»

Vendu partout en Amérique du Nord, le Bardeau Beach House est un bardeau composite haute performance qui offre une beauté classique, sans compromis. D'une précision architecturale, il dispose de bords droits et équarris, d'une texture grainée unique et d'authentiques traces de coupe à la surface. Et grâce à son revêtement KAPGUARD® avec Kynar® unique, le Bardeau Beach House résistera aux conditions météorologiques les plus extrêmes sans subir de dégradation.

Le Bardeau Beach House bénéficie de la garantie «?Une magnifique liberté?» de 20 ans, en plus d'une garantie limitée Performance Plus de 50 ans. Il a également été approuvé par le comté de Miami-Dade pour sa résistance aux vents forts et aux chocs violents dans les zones d'ouragans de forte puissance. Visitez le nouveau site Web au www.BeachHouseShake.com .

À propos de Tando

La marque de produits de construction pour l'extérieur Tando capitalise sur l'innovation et les technologies de fabrication pour résoudre les défis du marché tels que la pénurie de main-d'oeuvre, la longueur des délais d'exécution et les problèmes d'humidité, tout en répondant aux demandes des consommateurs, qui désirent des extérieurs en matériaux mixtes et un entretien minime. Première fabricante de bardeaux en polymère il y a plus de 40 ans et fondatrice de la marque no 1 des produits en pierre composite, Tando a fait ses preuves dans la création de nouvelles catégories, dont TandoStoneMD, le Bardeau Beach HouseMD et TandoShakeMD. Tando est une société de Produits de Construction Derby. Visitez le www.tandobp.com ou le www.beachhouseshake.com .

