Avantage Saint-Laurent - Près de 7,8 M$ d'investissements pour le port de Gaspé

GASPÉ, QC, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec confirme des investissements de 7,75 M$, afin de positionner le port de Gaspé comme un accès maritime privilégié pour les marchés internationaux. La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, en a fait l'annonce lors de la conclusion d'une tournée réalisée au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie.

Prévus au Plan stratégique 2021-2026 de la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, ces investissements serviront notamment à agrandir la zone portuaire grâce à l'aménagement d'une aire d'entreposage extérieur et d'un espace d'accueil pour les croisières internationales, en plus de servir à relocaliser le bureau du maître de port.

« Le port de Gaspé présente des atouts indéniables, dont une excellente protection naturelle et des activités diversifiées. Grâce aux investissements annoncés aujourd'hui, le port bénéficiera de l'espace nécessaire pour accroître ses capacités d'entreposage qui étaient auparavant limitées. Cela permettra de répondre aux besoins de ses utilisateurs et d'en attirer de nouveaux, générant ainsi des retombées importantes pour le milieu. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine est appelée à jouer un grand rôle dans la transition énergétique du Québec. Après notre appui à LM Wind Power, il était primordial de soutenir le port afin qu'il puisse procéder à l'agrandissement de sa zone portuaire. Ainsi, il pourra continuer d'être une porte d'entrée pour les marchés de la côte est américaine et les marchés internationaux. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle. Le port de Gaspé sera maintenant en mesure de répondre aux besoins des entreprises, dont à ceux de LM Wind Power, qui pourra y entreposer des pales d'éoliennes surdimensionnées. Les investissements permettront également de faciliter le transport par navire vers les États-Unis. »

Gerry Carter, président du conseil d'administration de la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie

« Ouvert sur l'Atlantique, le port en eaux profondes de Sandy Beach a, depuis toujours, été stratégique pour Gaspé et pour le Québec. Avec les nombreux projets industriels qui se développent chez nous, entre autres celui de LM Wind Power, où seront fabriquées les plus grosses pales d'éoliennes au monde, l'infrastructure portuaire est appelée à jouer un rôle de plus en plus grand pour notre croissance économique. La route qui la reliera au parc industriel des Augustines entraînera également d'autres développements industriels à moyen et long terme, sans parler du retour prochain du chemin de fer à proximité du port. Ainsi, les investissements annoncés aujourd'hui permettront au port de jouer son rôle d'infrastructure stratégique essentielle pour la Gaspésie et le Québec. »

Daniel Côté, maire de Gaspé

Le 30 mars 2020, le gouvernement du Canada a cédé la propriété des ports de Matane , de Rimouski , de Gros-Cacouna et de Gaspé au gouvernement du Québec.

a cédé la propriété des ports de , de , de Gros-Cacouna et de Gaspé au gouvernement du Québec. La reprise des installations portuaires s'inscrit dans la vision maritime du gouvernement du Québec, Avantage Saint-Laurent, et vise à augmenter les activités de transport sur le fleuve afin de stimuler l'économie régionale.

La gestion de ces quatre ports a été confiée à la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

L'annonce d'aujourd'hui fait suite à l'approbation, par le ministère des Transports, de la planification stratégique 2021-2026 de la Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

Les investissements de 7,75 M$ serviront à agrandir la zone portuaire pour accroître ses capacités d'entreposage, permettant ainsi de répondre aux besoins de ses utilisateurs, dont à ceux de LM Wind Power, qui a annoncé, pour son usine de Gaspé, un projet d'expansion visant à construire des pales d'éoliennes surdimensionnés destinées à la production d'énergie en mer aux États-Unis. Les sommes investies permettront aussi d'aménager un espace d'accueil pour les croisières internationales et à relocaliser le bureau du maître de port. Les investissements seront répartis comme suit :

2,7 M$ pour des projets de mise à niveau;



5,1 M$ pour des projets de développement.

Au sujet du projet d'expansion de LM Wind Power :

L'investissement total projeté dans le projet d'expansion de l'usine de production de pales surdimensionnées (107 mètres) est de 160 M$, ce qui comprend une participation des deux paliers de gouvernement d'environ 54 M$ (29 M$ de contributions provenant du gouvernement provincial - mesure concernant les zones industrialo-portuaires dans Avantage Saint-Laurent - et 25 M$ du gouvernement fédéral).



La Ville de Gaspé investira 10 M$ pour la construction d'une route d'accès qui reliera l'usine de LM Wind Power au port de Gaspé.

La situation géographique du port de Gaspé offre un accès rapide aux voies navigables internationales menant à la côte est américaine, à l' Europe et à l'Asie.

et à l'Asie. Annuellement, ce sont environ 85?000 tonnes métriques qui transigent par les installations de Gaspé. Ces activités portuaires génèrent près de 500 emplois directs et indirects.

