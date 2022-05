MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE SUR LA PÊCHE: OUVERTURE DE LA PÊCHE AUX ACHIGANS (DEUX ESPÈCES) ET AU MASKINONGÉ À DATE FIXE LE 15 JUIN DANS LA MAJORITÉ DES PLANS D'EAU DU QUÉBEC





QUÉBEC, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe la population que la pêche aux achigans (achigan à grande bouche et achigan à petite bouche) et au maskinongé dans la majorité des plans d'eau du Québec ouvrira dorénavant à date fixe, soit le 15 juin.

Cette modification s'applique aux zones de pêche et aux plans d'eau d'exception, dont la date était auparavant le vendredi le plus près du 15 juin. Elle a pour but de simplifier la réglementation pour les pêcheurs et pêcheuses.

Les zones de pêche touchées par ce changement sont les suivantes : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 21, 26 et 27.

Pour plus de renseignements, les personnes intéressées sont invitées à consulter la réglementation au lien suivant : https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/activites-sportives-et-de-plein-air/peche-sportive/.

Le Ministère vous rappelle que malgré les possibilités légales d'exercer certaines activités à caractère exceptionnel, cette autorisation ne vous soustrait pas de l'obligation de vous conformer à toute autre réglementation applicable ni de respecter les consignes dictées par le gouvernement du Québec visant à limiter la transmission de la COVID-19. Le non-respect de ces directives est passible d'amendes.

Le Ministère invite les citoyens et citoyennes à poursuivre leur collaboration en rapportant tout acte de braconnage ou geste qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel. Pour ce faire, ils peuvent communiquer avec SOS Braconnage - Urgence faune sauvage, au numéro sans frais 1 800 463-2191, sur le site Web du Ministère ou au bureau de la protection de la faune le plus près.

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Source :

Anik Martel

Conseillère en communication

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

[email protected]

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Communiqué envoyé le 16 mai 2022 à 10:14 et diffusé par :