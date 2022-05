Madeleine Paquin de LOGISTEC, Louis Audet de Cogeco et Lino Saputo, de Saputo, lauréats des Grands bâtisseurs de l'économie du Québec





MONTRÉAL, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de sa célébration des Grands bâtisseurs de l'économie du Québec, l'Institut sur la Gouvernance d'organisations privées et publiques (« IGOPP ») a sélectionné Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction de LOGISTEC Corporation (« LOGISTEC »), Louis Audet, président exécutif du conseil d'administration de Cogeco, et Lino Saputo, fondateur de Saputo, à titre de lauréats de sa sixième édition.

Depuis la création de cette initiative en 2010, l'IGOPP souligne l'audace, le sens de l'innovation et le mérite exceptionnel de bâtisseurs d'entreprises d'une rare trempe qui façonnent l'économie du Québec. Les trois lauréats offrent un exemple remarquable de l'apport d'entreprises québécoises de longue durée et à contrôle familial.

« Le succès et la contribution significative à l'économie québécoise de ces entreprises sont un excellent exemple pour les nouvelles générations d'entrepreneurs. LOGISTEC a un parcours extraordinaire de croissance stratégique soutenue qui n'aurait pu se réaliser sans la volonté de sa présidente et chef de la direction, Madeleine Paquin, de ses dirigeants et des quelques 3 200 gens qui y oeuvrent à travers l'Amérique du Nord, » précise J. Mark Rodger, président du conseil d'administration de LOGISTEC.

« Madeleine Paquin est une véritable visionnaire, aujourd'hui à la tête d'une société cotée en bourse depuis plus de 50 ans et elle fait partie des rares femmes dirigeantes d'une entreprise canadienne dont les actions sont transigées sur la TSX. Elle est la première femme entrepreneure, hormis Dorimène Desjardins, à figurer parmi les bâtisseurs honorés par l'IGOPP depuis 2011 et figurant à la murale des Grands bâtisseurs de l'économie du Québec. » confirme le président et chef de la direction de l'IGOPP, François Dauphin.

« Tout au long de nos 70 ans d'histoire, nous avons posés des gestes audacieux, mais réfléchis, pour nous permettre de continuer à croître et à prospérer, de miser sur la nouvelle génération pour assurer la relève et de contribuer à notre écosystème économique. Je suis très fière de l'évolution de LOGISTEC et je suis profondément reconnaissante envers l'IGOPP pour ce prix que je partage avec toute mon équipe de direction. » déclare Madeleine Paquin, présidente et chef de la direction, LOGISTEC.

Une plaque en bronze de chacun des lauréats s'est ajoutée à la Murale des Grands bâtisseurs de l'économie du Québec, érigée à la Mezzanine du 1000, rue De la Gauchetière Ouest, sur laquelle figure plus d'une douzaine de bâtisseurs.es honorés depuis 2010: Laurent Beaudoin, Paul Desmarais, Alain Bouchard, Serge Godin, John et Eric Molson, André Chagnon, les familles Lemaire et Pomerleau, ainsi qu'au mouvement coopératif financier et agricole, en particulier Dorimène et Alphonse Desjardins.

Cette Murale vise à rappeler aux prochaines générations les efforts des entrepreneurs qui ont bâti et continueront à bâtir des entreprises importantes et pérennes pour l'économie du Québec.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (Québec), LOGISTEC Corporation fournit des services spécialisés à l'industrie maritime et aux sociétés industrielles, dont des services de manutention de marchandises en vrac et diverses et de conteneurs dans 54 installations portuaires et dans 80 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime côtier, principalement vers l'Arctique, ainsi que des services d'agences maritimes aux armateurs et aux exploitants de navires du marché canadien. La Société oeuvre également dans le secteur environnemental, offrant à une clientèle industrielle et municipale ainsi qu'à d'autres entités gouvernementales, des services en matière de renouvellement des conduites d'eau souterraines, le dragage, l'assèchement, la gestion des sols contaminés et des matières résiduelles, la restauration de sites, la gestion de risques, et la fabrication de produits liés au transport des fluides.

Depuis sa constitution en société ouverte en 1969, la Société est rentable et verse régulièrement des dividendes, lesquels s'accroissent d'ailleurs continuellement au fil des ans. Les actions de LOGISTEC se transigent depuis cette date à la Bourse de Toronto sous les symboles LGT.A et LGT.B. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet de la Société à l'adresse www.logistec.com.

