UNE SEMAINE DE L'ÉCONOMIE VERTE SOUS LE THÈME DE L'INNOVATION





QUÉBEC, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le Réseau des CCTT - Synchronex se joint à Écotech Québec dans le cadre de la Semaine de l'économie verte 2022, qui se déroule du 16 au 20 mai, pour mettre en lumière 5 projets à forte valeur ajoutée pour le développement durable du Québec.

« Bâtir une économie verte, n'est plus un choix, mais bien une nécessité. Il doit être de l'affaire de tous d'y travailler activement. C'est pourquoi la Semaine de l'économie verte menée par Écotech Québec est si importante : elle permet de sensibiliser les décideurs et la population, mais aussi de proposer des solutions concrètes qui peuvent déjà être implantées » souligne Marie Gagné, présidente directrice générale du Réseau des CCTT - Synchronex.

Des articles et des entrevues seront dévoilés quotidiennement sur les plateformes sociales du Réseau des CCTT - Synchronex. Des capsules informatives seront également disponibles pour visionnement.

Lundi 16 mai : Thématique « Économie circulaire »

Avec SYNERGIE QUÉBEC - le réseau des symbioses pour l'économie circulaire au Québec

Animé par le CTTÉI - CCTT spécialisé en écologie industrielle

Mardi 17 mai : Thématique « Développement agroalimentaire »

Avec le Réseau Racines - incubateur d'entreprises agricoles au Québec

Animé par le CISA - CCTT d'innovation sociale spécialisé en agriculture

Mercredi 18 mai : Thématique « Valorisation des résidus »

Un projet de valorisation des résidus provenant de la production de viande pour la consommation

Réfléchi par Biopterre - CCTT spécialisé en développement de bioproduits

Et par Écofaune boréale - CCTT oeuvrant dans le domaine de la fourrure nordique

Jeudi 19 mai : Thématique « Développement durable »

Création d'un biocarburant de 2e génération issu de résidus forestiers

Proposé par Serex - CCTT spécialisé en transformation de produits forestiers

Et par Innovation maritime - CCTT spécialisé dans le développement du secteur maritime

Vendredi 20 mai : Thématique « Autonomie régionale »

Avec le projet Fab Région BSL - la démarche territoriale pour une autonomie durable

Imaginé par le Llio - CCTT laboratoire en innovation ouverte

À propos du Réseau des CCTT - Synchronex

Le Réseau des CCTT - Synchronex est le regroupement de 59 centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales (CCTT). C'est aussi un OBNL qui accompagne les CCTT dans leur développement, le déploiement de pratiques novatrices et qui veille à leurs intérêts.

Les CCTT sont les centres de recherche et d'innovation des cégeps qui réalisent des activités de recherche appliquée, d'aide technique, de formation et d'information dans tous les secteurs industriels et sur des enjeux sociaux allant de la santé à l'éducation en passant par l'agriculture, l'aérospatiale, le maritime, les technologies environnementales, le tourisme, le développement durable, les matériaux de pointe, l'intelligence artificielle, etc. Ils interviennent auprès des entreprises, des organisations, des municipalités et des ministères afin de leur permettre d'améliorer leurs pratiques, leurs procédés et leurs produits dans une optique d'augmentation de la compétitivité, de la productivité et de la qualité de vie des citoyens.

À propos de la Semaine de l'économie verte

La Semaine de l'économie verte est une initiative inédite et inclusive regroupant les activités d'une multitude d'organisations engagées à accélérer la transformation de l'économie du Québec afin de la rendre plus résiliente, de lutter plus efficacement contre les changements climatiques, de réduire l'empreinte environnementale et de protéger les ressources naturelles. Lancée par Écotech Québec en 2021, la Semaine de l'économie verte se positionne comme un événement annuel incontournable pour accélérer la transformation positive de l'économie grâce à l'innovation.

