VOICI CANOO 2.0 - ACCÈS GRATUIT À PLUS DE 1 400 EXPÉRIENCES POUR DES MILLIONS DE PERSONNES NOUVELLEMENT ARRIVÉES AU CANADA





L'Institut pour la citoyenneté canadienne collabore avec les plus grandes organisations et marques du Canada afin de relancer le programme d'accès VIP pour les personnes nouvellement arrivées au Canada

TORONTO, le 16 mai 2022 /CNW/ - L'Institut pour la citoyenneté canadienne (ICC) - le principal organisme de développement de la citoyenneté au Canada et la voix la plus importante au monde en matière de citoyenneté et d'inclusion - a relancé son célèbre laissez-passer culturel Canoo. L'ICC a mis son application à la disposition de quelque deux millions de résident.e.s permanent.e.s pour la première fois et a ajouté des centaines de nouvelles expériences et attractions gratuites ou à prix réduit dont les personnes nouvellement arrivées peuvent profiter dans chaque province et territoire.

Découvrez les meilleurs endroits du Canada gratuitement avec Canoo.

Canoo est le seul réseau national d'accueil des personnes nouvellement arrivées au Canada. L'ICC a créé Canoo en 2010 afin d'aider les nouveaux.elles citoyen.ne.s canadien.ne.s à célébrer leur citoyenneté. Depuis, Canoo a accueilli plus de 420 000 membres et leurs familles en leur offrant un accès VIP gratuit à plus de 1 400 des meilleures destinations du Canada.

Canoo 2.0 étend massivement la portée du programme en vue de servir plus de deux millions de résident.e.s permanent.e.s récemment arrivé.e.s, et élargit considérablement la gamme des avantages disponibles afin d'inclure un accès gratuit et à prix réduit à des événements en direct, des possibilités de bénévolat, des voyages et des offres exclusives avec les grandes marques du Canada.

Les partenaires de Canoo 2.0 sont les suivants :

Parcs Canada : entrée gratuite dans les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les autres lieux administrés par Parcs Canada.

entrée gratuite dans les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les autres lieux administrés par Parcs Canada. VIA Rail : 50 % de réduction sur les billets de train pour un.e adulte et jusqu'à quatre de ses enfants.

50 % de réduction sur les billets de train pour un.e adulte et jusqu'à quatre de ses enfants. Air Canada : 15 % de réduction sur un maximum de quatre billets partout au Canada

15 % de réduction sur un maximum de quatre billets partout au Musée des beaux-arts de l' Ontario (AGO) : entrée gratuite

: entrée gratuite Stampede de Calgary : entrée gratuite

: entrée gratuite Dragon Boat BC : cours d'initiation au pagayage et autre

cours d'initiation au pagayage et autre Musée canadien de l'immigration au Quai 21 : entrée gratuite

entrée gratuite Maple Leafs Sports and Entertainment : billets à prix réduit pour les matchs à domicile du Toronto FC et des Argonauts de Toronto .

billets à prix réduit pour les matchs à domicile du Musée des beaux-arts de Montréal : entrée gratuite

entrée gratuite Postmedia : offre exclusive de 12 mois d'accès numérique au National Post et à 16 des principaux sites d'information au Canada pour 1 $.

offre exclusive de 12 mois d'accès numérique au et à 16 des principaux sites d'information au pour 1 $. Le Festival international du film de Toronto (TIFF) : une adhésion gratuite d'un an qui comprend l'accès aux avantages et expériences numériques et en personne

Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses organisations et marques à travers le Canada qui proposent, au moyen de Canoo, des offres de voyages, des expériences et encore bien d'autres avantages aux personnes nouvellement arrivées au Canada. L'ICC continuera d'ajouter de nouvelles expériences et de nouveaux partenaires à l'application, notamment ceux et celles qui mettent les personnes nouvellement arrivées en contact avec des personnes, des organisations et des événements des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

« Les personnes nouvellement arrivées au Canada veulent bâtir, rêver, créer des entreprises, créer des emplois. Notre pays devient meilleur, plus fort et plus compétitif lorsque les personnes nouvellement arrivées ne se contentent pas de venir au Canada, mais s'y plaisent, deviennent citoyen.ne.s et font du Canada leur foyer familial permanent. Pourtant, des enquêtes récentes révèlent que jusqu'à 30 % des personnes nouvellement arrivées et âgées de moins de 35 ans sont susceptibles de quitter le Canada dans les deux premières années », a indiqué Daniel Bernhard, chef de la direction de l'ICC. « Canoo est un moyen efficace d'inviter les personnes nouvellement arrivées à découvrir ce que le Canada a de meilleur à offrir. Cette application fournit une preuve tangible que le Canada les apprécie et croit en elles, tout en célébrant les personnes, les lieux et les expériences qui rendent le Canada extraordinaire. »

Quelque 86 % des membres de Canoo indiquent ressentir un sentiment accru d'appartenance au Canada après seulement un an d'utilisation de l'application Canoo. En outre, 92 % des membres continueront à visiter les attractions partenaires de Canoo après l'expiration de leur adhésion.

« En bref », a déclaré M. Bernhard, « nous savons que Canoo fonctionne comme un outil permettant de créer un sentiment de "chez soi" pour un grand nombre de personnes. À partir d'aujourd'hui, l'appli fonctionne encore mieux, pour beaucoup plus de personnes. »

Pour télécharger Canoo 2.0 sur iPhone ou Android, visitez le site canoo.ca ou cherchez Canoo dans l'Apple App Store ou le Google Play Store.

De nos partenaires

« VIA Rail est un fier partenaire de Canoo depuis 10 ans et nous sommes ravis d'étendre notre offre de réduction de 50 % sur le meilleur tarif disponible à plus de deux millions de résident.e.s permanent.e.s pour un voyage vers la destination de leur choix pendant leur adhésion à Canoo. Il n'y a pas de meilleure façon de tomber amoureux de ce pays, et d'en faire véritablement son foyer, que de l'explorer en train. Encourager les personnes nouvellement arrivées au Canada à parcourir ce pays en train est une merveilleuse façon de leur souhaiter la bienvenue et de les soutenir alors qu'elles découvrent la beauté et la splendeur de leur nouveau foyer. »

Martin R. Landry , chef d'affaires commercial de Via Rail.

"Air Canada est très fière de s'associer à l'ICC dans le cadre de cette initiative. Explorer le pays et découvrir la diversité du Canada en personne est la meilleure façon d'accueillir les nouveaux.elles arrivants.tes et d'encourager une citoyenneté active."

David Rheault , vice-président, Relations avec les gouvernements et les collectivités, Air Canada

« Le TIFF est ravi de s'associer à l'Institut de la citoyenneté canadienne et à Canoo dans le cadre de nos efforts en vue d'ouvrir nos portes à tou.te.s les cinéphiles afin de leur offrir des expériences cinématographiques transformatrices dans notre maison, le TIFF Bell Lightbox », a souligné Cameron Bailey, chef de la direction du TIFF. « Les personnes qui acceptent notre offre d'adhésion gratuite auront accès à plus de 200 projections gratuites, notamment des nouvelles productions incontournables, des films classiques, des films rares, des films récemment restaurés dans le cadre de notre programmation de la Cinémathèque du TIFF cette année, en plus d'autres avantages exclusifs durant la période avant le Festival. C'est un moment passionnant pour le TIFF d'accueillir ces cinéphiles au Canada et de les rapprocher de notre communauté cinématographique. »

Cameron Bailey , chef de la direction, Festival international du film de Toronto

Philanthropie

L'ICC est reconnaissant à l'égard des organismes et des personnes philanthropes, dont la vision, le soutien et l'appui financier sont à la base de cette ambitieuse expansion de Canoo, notamment :

Banque canadienne de l'Ouest

Irfhan Rawji

Sandra et Jim Pitblado

Power Corporation du Canada

Drs Munira et Kabir Jivraj

George and Martha Butterfield

La Fondation de la famille Kim

Catherine et William Graham

Naim Ali et sa famille

Peter Cheung

Bailleurs de fonds



L'ICC reconnaît également le soutien financier d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

À propos de l'Institut pour la citoyenneté canadienne

L'Institut pour la citoyenneté canadienne (ICC) est un organisme national sans but lucratif cofondé par La très honorable Adrienne Clarkson et John Ralston Saul. L'ICC ouvre le Canada aux personnes nouvellement arrivées au pays, en facilitant et en encourageant leur cheminement vers une citoyenneté canadienne pleine et active. Depuis 2005, l'ICC a également soutenu plus de 450 000 personnes nouvellement arrivées, grâce à des programmes visant à encourager un sentiment d'appartenance et à construire un Canada davantage inclusif.

