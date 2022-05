SNC-Lavalin prolonge ses facilités de crédit et incorpore des conditions liées au développement durable qui fait progresser davantage sa stratégie en matière d'ESG





MONTRÉAL, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX : SNC), une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés et exploitant des bureaux partout dans le monde, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente avec ses prêteurs pour remplacer et prolonger ses facilités de crédit syndiquées. Le remplacement entraînera une réduction des coûts d'emprunt globaux, une réduction additionnelle pourrait être réalisée à condition que SNC-Lavalin atteigne certaines cibles environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). La totalité des économies réalisées grâce aux résultats d'ESG de SNC-Lavalin sera dirigée vers des initiatives qui font progresser davantage la stratégie d'ESG de la Société.

Conformément à l'entente, la facilité de crédit renouvelable passe de 2,6 à 2,0 milliards de dollars et est offerte pour les prélèvements de liquidités et l'émission de lettres de crédit. La facilité de crédit sera davantage réduite à 1,8 milliard en avril 2023. Le prêt à terme (avec la facilité de crédit renouvelable, les « facilités de crédit ») demeure inchangé à 500 millions de dollars. La date d'échéance des facilités de crédit est mai 2025.

Les facilités de crédit sont structurées de façon à intégrer des conditions de prêt liées au développement durable, à s'aligner sur les initiatives d'ESG de premier plan de SNC-Lavalin et à permettre une réduction du cout d'emprunt basé sur l'atteinte de certaines cibles de rendement en matière de développement durable. Les cibles pertinentes sont alignées sur les cibles améliorées tirées de notre dernier Rapport sur le développement durable : Notre vision pour façonner une société durable. Ces cibles seront fondées sur l'atteinte des objectifs suivants :

Réduire les émissions de gaz à effet de serre (y compris la portée 1, 2 et 3) de 60 % d'ici 2025, en utilisant 2019 comme année de référence.

Accroître la diversité au sein de notre effectif en cherchant à atteindre 25 % de représentation féminine dans les postes de gestion et professionnels de niveau supérieur d'ici 2025.

« Les prêteurs bancaires et les marchés des capitaux tiennent de plus en plus les entreprises responsables de l'efficacité de leur intégration et de la réalisation de leurs objectifs d'ESG, a commenté Ian L. Edwards, président et chef de la direction, SNC-Lavalin. Les facilités de crédit mises à jour nous permettent de réaligner nos exigences en matière de prêts afin de mieux répondre aux besoins de notre Société à la suite de l'introduction de notre stratégie de virage vers la croissance et de notre nouvelle structure opérationnelle, tout en réduisant nos coûts d'emprunt. En reliant les résultats en matière de développement durable à la stratégie de financement de notre Société, nous continuons de montrer à nos clients et à nos diverses parties prenantes que nous sommes déterminés à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés et que nous sommes responsables de ceux-ci, et que nous avons pleinement intégré notre raison d'être globale, qui est de façonner un meilleur avenir pour notre planète et ses habitants. »

« Aujourd'hui, nous avons démontré ce que nous savions déjà : qu'une stratégie d'ESG ambitieuse, transparente et responsable est également bonne pour la Société, a déclaré Hentie Dirker, chef, ESG et Intégrité, SNC-Lavalin. Nous avons pris un certain nombre d'engagements importants en matière d'ESG au cours des dernières années, en collaborant avec des parties prenantes internes et externes pour déterminer les domaines dans lesquels nous pouvons avoir le maximum d'impact. Notre stratégie d'ESG façonne également notre façon de faire des affaires à l'extérieur de notre Société, grâce à des initiatives comme Ingénierie Net Zéro, notre Code de conduite des contreparties pour nos fournisseurs, notre programme d'intégrité et notre position en tant que champion de l'approvisionnement auprès des fournisseurs autochtones au Canada. Grâce à des objectifs ambitieux et à l'attention toute particulière que nous accordons à l'exécution, nous sommes en bonne voie de positionner SNC-Lavalin comme un chef de file reconnu à l'échelle mondiale en matière d'ESG. »

Les activités plus vastes en matière d'ESG de SNC-Lavalin comprennent le lien entre la rémunération de la haute direction et les obstacles liés aux facteurs ESG, l'atteinte d'une proportion de 36 % de femmes au sein du conseil d'administration, la création de rôles de leadership mondiaux dédiés aux facteurs ESG ainsi qu'à l'égalité, à la diversité et à l'inclusion (ED&I), et la feuille de route pour atteindre la carboneutralité d'ici 2030. Les objectifs internes de réduction des émissions de carbone de SNC-Lavalin s'ajoutent à son plan de travail Ingénierie Net Zéro pour aider les clients à réduire leurs émissions de carbone, à gérer les risques climatiques et à renforcer la résilience aux changements climatiques au sein de leur portefeuille.

La Banque de Montréal, la Banque HSBC Canada, la Banque Royale du Canada, BNP Paribas, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, Banque Nationale Marchés financiers, la Banque de Nouvelle-Écosse et Valeurs Mobilières TD ont agi à titre de co-teneurs de livres et de co-arrangeurs principaux de la facilité de crédit renouvelable. Banque Nationale Marchés financiers, la Banque de Montréal et la Banque de Nouvelle-Écosse ont agi à titre de co-teneurs de livres et de co-arrangeurs principaux de la facilité à terme. La Banque de Montréal a agi à titre d'agent administrateur des facilités de crédit, et la Banque Nationale du Canada, la Banque HSBC Canada et la Banque Toronto-Dominion ont agi à titre de co-responsables de la structuration des facilités de crédit en matière de développement durable.

Fondée en 1911, SNC-Lavalin est une société spécialisée en gestion de projet offrant des services professionnels entièrement intégrés, exploitant des bureaux partout dans le monde et consacrée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui relient les gens, la technologie et les données pour concevoir, réaliser et exploiter les projets les plus complexes. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et capital - et nous les offrons aux clients dans des secteurs stratégiques tels que Services d'ingénierie, Énergie nucléaire, Exploitation et entretien et Capital.

Dans le présent communiqué de presse, le terme « Société » ou le terme « SNC-Lavalin » désigne, selon le contexte, le Groupe SNC-Lavalin inc. ou tous ou certains de ses partenariats, de ses entreprises associées ou de ses filiales.

