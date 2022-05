L'appel à projets 2023-2024 du Programme d'aide financière aux infrastructures jeunesse est officiellement lancé





QUÉBEC, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - Afin de soutenir les organismes jeunesse et de favoriser le maintien et l'amélioration de leurs infrastructures, l'adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse, M. Samuel Poulin, a annoncé aujourd'hui le lancement de l'appel à projets 2023-2024 du Programme d'aide financière aux infrastructures jeunesse. Ainsi, un financement de 10 000 $ à 300 000 $ pourra être demandé par les organismes admissibles pour la réalisation de travaux jugés pertinents ou nécessaires. Cet appel s'inscrit dans la réalisation du Plan d'action jeunesse 2021-2024, et contribue à la mise en oeuvre de la Politique québécoise de la jeunesse 2030.

À propos de l'appel à projets

Les organismes sans but lucratif, les coopératives, les entreprises d'économie sociale, les organismes autochtones et les villages nordiques qui assurent des services principalement aux jeunes de 15 à 29 ans et dont la mission et le projet s'inscrivent dans au moins un des objectifs du Plan d'action jeunesse 2021-2024 sont invités à déposer leur candidature. Les types de travaux admissibles sont des projets de construction, d'aménagement, de rénovation, de mise aux normes, d'agrandissement, de réaménagement et d'acquisition de bâtiments. Les travaux proposés devront débuter après le 1er mars 2023.

Les projets qui répondront aux critères suivants seront priorisés pour cet appel :

L'absence de financement du demandeur lors d'un précédent appel de projets du programme.

La capacité du promoteur à commencer les travaux à l'été 2023.

La confirmation d'appuis locaux (pertinence des lettres d'appui, confirmation de soutien financier) au projet.

L'importance des besoins des jeunes bénéficiaires et du milieu socioéconomique.

L'urgence des travaux proposés.

La représentativité régionale des projets sélectionnés.

Les demandeurs ont jusqu'au 15 septembre 2022 pour déposer leur demande. Ceux dont le projet sera retenu pour l'étape 2 seront invités à déposer un dossier complet au plus tard le 29 novembre 2022. Les projets retenus pour un financement seront annoncés au printemps 2023.

Citation :

« Le gouvernement du Québec considère la jeunesse comme une richesse inestimable, dont il faut à tout prix cultiver le potentiel. Encore une fois cette année, le financement accordé par l'entremise du Programme d'aide financière aux infrastructures jeunesse permettra à de nombreux organismes de renforcer leur capacité d'agir, et de donner à nos jeunes tout le nécessaire pour qu'ils s'épanouissent dans leur milieu. J'encourage les organismes admissibles de partout au Québec à postuler en grand nombre, et j'ai très hâte de voir évoluer les projets porteurs qui seront retenus pour l'année 2023-2024. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse

Lien connexe :

Programme d'aide financière aux infrastructures jeunesse

