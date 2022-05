BOE lance la première démonstration d'affichage AMQLED 8K de 55 pouces au monde pour la première SID Display Week avec une expérience visuelle plus extrême





SAN JOSE, Californie, 16 mai 2022 /PRNewswire/ -- Récemment, BOE Technology Group Co., Ltd. a développé avec succès le premier écran à diodes électroluminescentes à points quantiques (AMQLED) à matrice active 8K de 55 pouces au monde, qui est actuellement exposé lors de la SID Display Week 2022 à San Jose, en Californie. Il s'agit d'une autre percée en matière d'innovation dans l'affichage à points quantiques à matrice active après la sortie de la démo d'affichage 4K AMQLED de 55 pouces en 2020. Le premier écran AMQLED 8K de 55 pouces au monde utilise la technologie de points quantiques électroluminescents, en combinaison avec le processus d'entraînement TFT à oxyde et d'impression à jet d'encre pour toutes les couches fonctionnelles (à l'exception de la cathode), ce qui en a fait le véritable « affichage à points quantiques auto-émetteurs actifs ».

Les points quantiques, également connus sous le nom de nanocristaux semi-conducteurs, ont des propriétés physiques uniques, notamment une longueur d'onde d'émission accordable et une pleine largeur étroite à mi-hauteur. Comparé à la technologie de rétroéclairage à points quantiques, AMQLED est exempt de rétroéclairage, tandis que les points quantiques sont laminés par un courant injecté. La technologie AMQLED présente les avantages de l'auto-émission, d'une large gamme de couleurs et d'une longue durée de vie, etc., ce qui en fait la direction de la technologie d'affichage à points quantiques. Pendant ce temps, l'impression à jet d'encre est considérée comme le processus de fabrication le plus commun pour la production de masse QLED, ce qui peut considérablement améliorer le taux d'utilisation des matériaux, réduisant ainsi efficacement les coûts de fabrication.

À l'heure actuelle, la technologie d'affichage électroluminescente AMQLED est dans la période « d'explosion » et attire l'attention de la R&D des universités et des principaux acteurs de l'industrie de l'affichage dans le monde entier. Grâce à une innovation continue, BOE a lancé un certain nombre d'écrans AMQLED, notamment les démos de 5 pouces, 14 pouces et 55 pouces (4K). BOE est à la pointe de la technologie d'affichage des points quantiques et a franchi une étape importante vers la production de masse de la technologie AMQLED. Le lancement de la première démo AMQLED 8K de 55 pouces au monde a montré que BOE est l'un des principaux acteurs dans le domaine de l'affichage à points quantiques, ce qui améliorera encore la compétitivité mondiale de l'industrie chinoise de l'affichage.

