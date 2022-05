NAISSANCE DE TROIS CHATONS LYNX AU BIODÔME





MONTRÉAL, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - Espace pour la vie est heureux d'annoncer la naissance de trois chatons lynx au Biodôme de Montréal. Nés le 1er mai dernier, les chatons se portent bien ainsi que leur mère. Depuis leur naissance, les petits lynx sont vigoureux et leur mère leur prodigue tous les soins maternels dont ils ont besoin : allaitement, toilettage, chaleur, etc. Il ne sera pas possible de connaître leur sexe avant quelques semaines. D'ailleurs, d'ici l'été, un rigoureux protocole sera suivi pour respecter la quiétude des nouveaux-nés et permettre à la mère de maintenir ses bons soins. Ainsi, les jeunes lynx seront surveillés par caméra, mais resteront tranquillement à l'abri des regards avec leur mère jusqu'à ce qu'ils soient prêts à explorer leur environnement en toute sécurité. Les visiteurs et visiteuses peuvent donc s'attendre à pouvoir observer les petits lynx en action dans leur habitat au courant de l'été. Entre-temps, il sera possible de prendre de leurs nouvelles sur les réseaux sociaux d'Espace pour la vie.

Des parents expérimentés

Les lynx du Biodôme ont respectivement 7 ans (femelle) et 8 ans (mâle) et c'est la deuxième fois qu'ils se reproduisent ensemble. Leur dernière portée date de 2016. Depuis quelque temps, la femelle était surveillée de près par l'équipe qui prend soin d'elle. En effet, à la suite d'accouplements répétés à la fin du mois de février, sa prise de poids et la rondeur grandissante de son abdomen laissaient espérer cette belle nouvelle.

La femelle lynx est arrivée au Biodôme en janvier 2015. Après que sa mère se soit fait frapper par une voiture dans le secteur de Chibougamau, elle a été trouvée en mauvais état : orpheline, blessée, dans un état de dépérissement alimentaire et en surcharge parasitaire. Après son transfert au Biodôme, grâce aux bons soins vétérinaires et animaliers, elle a retrouvé la santé et a eu sa première portée en 2016.

Né au Biodôme en 2013, le mâle est, quant à lui, issu d'un couple de lynx sauvé d'un élevage de fourrure. Arrivés en 2006 avec plusieurs déficiences de santé physique (surtout nutritionnelles) et comportementales, le couple a été pris en charge par l'équipe du Biodôme et a graduellement pris du mieux. Contre toute attente, ils en sont même arrivés à se reproduire.

Le lynx du Canada peut vivre jusqu'à une vingtaine d'années en captivité. Il peut atteindre la maturité sexuelle dès la première année, mais commence généralement à se reproduire à l'âge de 2 ans. La période de gestation est de 63 à 65 jours. Il peut y avoir jusqu'à 8 petits par portée, mais la moyenne tourne plutôt autour de 3 à 4.

Un programme de reproduction important

Les lynx du Biodôme possèdent un patrimoine génétique de grande valeur pour les institutions zoologiques. Le programme SSP - plan pour la survie des espèces - de l'AZA, l'association américaine des zoos et des aquariums, recommande de les reproduire pour contribuer à l'accroissement de la population captive ainsi qu'à l'augmentation de sa diversité génétique. Le programme SSP contribue à garder une population sous soins humains en bonne santé génétique. Ces lynx pourraient potentiellement devenir une population d'assurance dans l'éventualité où la population en milieu naturel subirait des déclins importants. Au Biodôme, 9 naissances de bébés lynx ont contribué au programme de survie de l'espèce (SSP) depuis 2012.

Bien que l'espèce ne soit pas menacée au Canada, on observe un déclin du nombre d'individus dans certaines régions de son aire de répartition, en particulier au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse. Parmi les principales menaces : la perte d'habitat, le trappage pour la fourrure, la fluctuation des populations de proies et la compétition avec d'autres prédateurs (ex.: coyote).

