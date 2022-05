L'initiative Femmes de la Banque Scotia porte à 10 milliards de dollars son engagement envers les entreprises canadiennes détenues ou dirigées par des femmes





MONTRÉAL, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - L'initiative Femmes de la Banque ScotiaMD a annoncé aujourd'hui qu'elle augmentait le montant de son engagement : d'ici 2025, elle déploiera 10 milliards de dollars de capital auprès d'entreprises canadiennes détenues ou dirigées par des femmes. Fort du déploiement initial de 3 milliards de dollars, qui s'est conclu avant la date prévue l'an dernier, le programme a déjà accru sa contribution, qui s'élève aujourd'hui à plus de 4 milliards de dollars de capital déployé.

« L'initiative Femmes de la Banque Scotia a connu un succès et une croissance incroyables au cours de ses trois premières années d'existence, avec le déploiement de plus de 4 milliards de dollars de capital jusqu'à présent et l'engagement de milliers de femmes d'un bout à l'autre du Canada, explique Geneviève Brouillard, première vice-présidente, Région Québec et Est de l'Ontario à la Banque Scotia. En réponse à la pandémie, nous avons rapidement dépassé notre engagement initial, en aidant des entrepreneures à s'adapter à un environnement virtuel dans un contexte de difficultés économiques. Grâce à notre engagement renouvelé de 10 milliards de dollars, nous poursuivons la mission de la Banque consistant à favoriser l'essor des entreprises dirigées par des femmes, qui jouent un rôle essentiel dans la reprise de l'économie canadienne. »

Depuis son lancement, l'initiative compte de nombreuses réalisations importantes, notamment les suivantes :

Mobilisation de plus de 13?000 femmes entrepreneures partout au pays dans le cadre d'ateliers Un-Mentorship MD et de séances de mentorat, qui visent à renforcer leur sens des affaires, à les aider à se bâtir un réseau et à discuter des défis que doivent relever les chefs d'entreprise.

partout au pays dans le cadre d'ateliers Un-Mentorship et de séances de mentorat, qui visent à renforcer leur sens des affaires, à les aider à se bâtir un réseau et à discuter des défis que doivent relever les chefs d'entreprise. Collaboration avec plus de 15 organismes , notamment Une coche plus haut, le Forum et le Réseau des Femmes d'affaires du Québec.

, notamment Une coche plus haut, le Forum et le Réseau des Femmes d'affaires du Québec. Intégration de l'initiative à plusieurs des grands secteurs d'activité de la Banque, soit les Services bancaires et marchés mondiaux (SBMM), la Gestion de patrimoine mondiale (GPM) et les Opérations internationales (OI).

patrimoine mondiale (GPM) et les Opérations internationales (OI). Mise en oeuvre de programmes sur mesure pour les entreprises dirigées par des femmes en Jamaïque et au Costa Rica .

. Inauguration de l'Accélérateur Femmes en automobile, un programme d'accélération unique en son genre et comportant du mentorat et du réseautage pour aider les femmes à bâtir et consolider leur carrière dans l'industrie automobile québécoise.

Établissement du programme de mentorat de L'initiative Femmes de la Banque Scotia, propulsé par Le Forum, qui jumelle des entrepreneures, débutantes comme chevronnées, à des chefs d'entreprise et à des entrepreneurs d'expérience dans le cadre de séances de mentorat individuel.

Lancement du Centre du numérique de L'initiative Femmes de la Banque Scotia en collaboration avec Shopify, Google Canada, Pinterest, LinkedIn, Facebook et HubSpot, qui offre de précieuses ressources pour aider les femmes entrepreneures à affronter les périodes d'incertitude économique.

Dans le cadre de son engagement renforcé, L'initiative Femmes de la Banque Scotia continuera d'aider les femmes à réaliser leur avenir professionnel et financier en leur assurant l'accès impartial au capital et à des solutions personnalisées, ainsi qu'en leur proposant une formation spécialisée sur mesure, du mentorat et des services-conseils complets.

Pour en savoir plus sur L'initiative Femmes de la Banque Scotia, visitez le site http://www.initiativefemmesbanquescotia.com.

À propos de L'initiative Femmes de la Banque Scotia

L'initiative Femmes de la Banque Scotia est un programme phare conçu pour accroître les perspectives économiques de nos clientes qui s'identifient comme des femmes ou des personnes non binaires, afin qu'elles réussissent aujourd'hui et demain. Cette offre globale et unique, en constante expansion, aide des milliers de femmes à réaliser leurs ambitions professionnelles et à bâtir leur avenir financier en leur assurant l'accès impartial à du capital et à des solutions personnalisées, ainsi qu'en leur proposant une formation spécialisée sur mesure, du mentorat et des services-conseils complets. Que ce soit en aidant les femmes à mener plus loin leur carrière ou leur entreprise, en favorisant la collaboration avec des leaders et des entreprises valorisant l'inclusion, en assurant aux entreprises détenues ou dirigées par des femmes l'accès impartial à du financement ou en aidant les femmes à prendre les rênes de leurs finances, l'initiative supprime les barrières et aide les femmes à réussir à leur manière. Pour en savoir plus, allez à l'adresse initiativefemmesbanquescotia.com.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2022, l'effectif de la Banque Scotia comptait quelque 90?000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1?200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le https://www.scotiabank.com/ca/fr/particuliers.html et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

