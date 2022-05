Déclaration du premier ministre à l'occasion de Vesak





OTTAWA,ON, le 16 mai 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Vesak :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux bouddhistes du Canada et du monde entier pour célébrer Vesak, également connu sous le nom de jour du Bouddha.

« Vesak, la plus importante fête bouddhiste, commémore la naissance, l'illumination et le passage au Nirvana de Gautama Bouddha, le fondateur du bouddhisme.

« En ce jour, de nombreux bouddhistes se rendront dans leurs temples locaux pour prier, participer à des rituels de chant et de méditation et offrir des cadeaux en signe de respect et de gratitude pour la vie, la bonne volonté et la sagesse du Bouddha. Les bouddhistes versent de l'eau parfumée sur la statue de l'enfant Bouddha, ce qui symbolise la purification de leur esprit de l'avidité, de la haine et de l'ignorance.

« Aujourd'hui, nous réfléchissons aux enseignements universels de générosité, de compassion et d'altruisme du Bouddha - des valeurs qui nous unissent en tant que Canadiens. Alors que nous nous remettons de la pandémie, ces valeurs nous permettront également de continuer à bâtir ensemble un pays plus fort, plus juste et plus inclusif.

« Aujourd'hui, j'invite tous les Canadiens à en apprendre davantage sur les communautés bouddhistes et les importantes contributions qu'elles ont apportées - et continuent d'apporter - à notre pays. Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons un Vesak heureux et paisible à tous ceux qui célèbrent ce jour sacré. »

