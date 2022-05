Konica Minolta lance Shield Guard





Solution infonuagique offrant une surveillance et une gestion à distance de la sécurité des appareils multifonctions

MISSISSAUGA, Ontario, 16 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta) a le plaisir d'annoncer le lancement de son nouveau service infonuagique pour la surveillance et la gestion à distance de la sécurité des appareils multifonctions bizhub. Plateforme intelligente offrant des correctifs et des notifications automatiques, Shield Guard permet aux entreprises d'avoir bien en main la sécurité de leur parc d'appareils multifonctions, de n'importe où.

Lorsqu'un appareil multifonction est connecté à un réseau avec ses paramètres de configuration par défaut, une faille de sécurité peut facilement survenir. Le télétravail ayant dominé ces deux dernières années, la sécurité des appareils multifonctions n'a jamais eu autant d'importance. Gérer les paramètres de sécurité de plusieurs de ces appareils à la fois n'est pas une mince affaire; les administrateurs réseau ont également souvent de la difficulté à définir et à se rappeler de mots de passe forts.

Les entreprises doivent surmonter ces obstacles ou subir les conséquences parfois dévastatrices des fuites de données. De fait, une récente étude signée Allianz a démontré que 71 % des consommateurs ne feraient plus affaire avec des organisations ayant connu une fuite de données. En installant Shield Guard, les entreprises peuvent profiter des joies d'une tranquillité d'esprit immédiate, puisqu'elles sont assurées que leurs appareils multifonctions bizhub sont bien protégés.

Shield Guard, en conjonction aux solutions bizhub SECURE, bizhub SECURE Platinum et bizhub SECURE Healthcare, offre des fonctions d'administration avancées permettant de mieux contrôler les données à distance, dans le nuage. Voilà qui facilite la gestion des parcs d'équipement et en améliore l'efficacité, notamment la gestion des politiques de sécurité, le regroupement d'appareils et la génération de rapports pouvant être exportés et distribués à l'interne. Les administrateurs reçoivent en temps réel des alertes en cas d'appareils à risque, de paramètres non sécurisés sur les appareils multifonctions et de vérifications des politiques et des appareils. On trouve aussi les caractéristiques principales suivantes :

Vérifications des politiques de sécurité ? Les administrateurs peuvent paramétrer les politiques pour chaque appareil individuellement, pour un ensemble d'appareils en particulier ou pour tous les appareils compatibles. Shield Guard vérifie si ces derniers respectent ou non les politiques de sécurité prédéfinies.

Notifications ? Les résultats des vérifications figurent dans le tableau de bord, sous forme de journaux et de rapports sur le portail Shield Guard. Les appareils à risque s'affichent directement dans le tableau de bord par des fenêtres contextuelles d'alerte de sécurité. De plus, des avis par courriel sont automatiquement envoyés si l'appareil n'est plus conforme.

Alertes de sécurité par courriel ? La solution envoie automatiquement des alertes par courriel aux personnes concernées lorsqu'un appareil n'est plus conforme ou qu'une politique de sécurité a été modifiée.

Plan d'intervention ? Le système utilise une stratégie structurée pour atténuer les menaces à la sécurité. Il détecte les paramètres de sécurité défectueux et applique automatiquement les bons paramètres des politiques.

Gestion des mots de passe ? L'administrateur de Shield Guard peut surveiller et gérer efficacement et à distance les mots de passe et les politiques de mots de passe sur la majorité des appareils multifonctions de Konica Minolta. Il est possible de régler la durée de sécurité des mots de passe, d'appliquer la gestion automatique des mots de passe, de créer des listes de mots de passe interdits et d'activer la création manuelle ou aléatoire des mots de passe. Toutes ces fonctionnalités donnent à l'administrateur un contrôle inégalé des mots de passe des appareils multifonctions.



Shield Guard offre trois niveaux de service répondant aux divers besoins des entreprises. Grâce à Shield Guard, il est possible de surveiller et de gérer les paramètres de sécurité par le nuage. Voici ce que comprend l'expérience pour administrateurs :

Accès à un tableau de bord graphique sur la sécurité pour une surveillance et une gestion tout en simplicité de l'état de plusieurs appareils directement dans votre navigateur grâce à des graphiques simples et des indicateurs visuels.

Gestion aisée des parcs permettant d'avoir un oeil sur tous les appareils à distance.

Contrôle administrateur sur plusieurs appareils multifonctions à la fois par navigateur Web, et possibilité de définir des mots de passe sécuritaires à distance.



"Konica Minolta s'est engagée à protéger les informations de ses clients, y compris celles qui transitent par leurs IMF. La menace provenant de la cybercriminalité augmente et les entreprises doivent sécuriser leurs systèmes pour éviter les potentielles violation de données ", a déclaré Kaan Sayiner, Directeur du Marketing, des Produits et de la Planification, Solutions d'Affaires Konica Minolta (Canada) Ltée. "Shield Guard permet une gestion à distance, basée sur l'infonuagique, de plusieurs appareils multifonctions et constitue la première ligne de sécurité de votre réseau, ce qui constitue un différentiateur convaincant."

À propos de Konica Minolta

Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne les bureaux pour créer une véritable connectivité dans un milieu de travail intelligent et connecté. Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques et optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l'ensemble des marchés verticaux. L'entreprise a été reconnue par Brand Keys 14 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. a figuré à l'indice mondial de durabilité Dow Jones pendant 9 années consécutives. C'est en partenariat avec ses clients que l'entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.ca et suivez Konica Minolta sur LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter (@KonicaMinoltaCA) et Instagram!

