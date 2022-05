La tendance des mises en chantier d'habitations était à la hausse au Canada en avril





OTTAWA, ON, le 16 mai 2022 /CNW/ - La tendance des mises en chantier d'habitations se chiffrait à 257 846 en avril, comparativement à 253 226 le mois précédent, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations.

« Selon la tendance et les données mensuelles désaisonnalisées et annualisées, le niveau des mises en chantier d'habitations demeure historiquement élevé au Canada - il se maintient bien au-dessus de 200 000 depuis juin 2020 -, et il a augmenté de mars à avril, a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL. L'augmentation du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations dans les centres urbains du Canada est attribuable à une hausse des mises en chantier de logements collectifs et de maisons individuelles en avril. Parmi les marchés de Montréal, de Toronto et de Vancouver, seul celui de Toronto a subi une diminution du nombre désaisonnalisé annualisé des mises en chantier, en raison d'une baisse de l'activité du côté des logements collectifs et des maisons individuelles. »

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait plus clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Dans l'ensemble des régions du Canada, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations s'est établi à 267 330 en avril, ce qui représente une hausse de 8 % par rapport à mars. Dans les centres urbains, ce nombre s'est accru de 10 % pour s'établir à 245 324 en avril. Il a augmenté de 14 % dans le segment des logements collectifs et de 1 % dans celui des maisons individuelles, pour s'établir respectivement à 178 092 et à 67 232.

Dans les régions rurales, le nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations est estimé à 22 006.

Les Mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en anglais et en français sur le site Web et le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL . Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le onzième jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données de mai le 15 juin à 8 h 15 (HE).

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des renseignements objectifs aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du Canada.

Données sur les mises en chantier d'habitations dans les centres de 10 000 habitants et plus



Maisons individuelles Autres Tous les logements







Avril 2021 Avril 2022 % Avril 2021 Avril 2022 % Avril 2021 Avril 2022 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

30 56 87 7 7 - 37 63 70 Î.-P.-É.

29 27 -7 27 61 126 56 88 57 N.-É.

93 130 40 126 47 -63 219 177 -19 N.-B.

76 61 -20 154 93 -40 230 154 -33 Atlantique

228 274 20 314 208 -34 542 482 -11 Qc

940 719 -24 4 742 4 679 -1 5 682 5 398 -5 Ont.

2 425 1 894 -22 5 490 4 188 -24 7 915 6 082 -23 Man.

286 157 -45 175 386 121 461 543 18 Sask.

164 156 -5 201 368 83 365 524 44 Alb.

1 362 1 413 4 1 442 2 058 43 2 804 3 471 24 Prairies

1 812 1 726 -5 1 818 2 812 55 3 630 4 538 25 C.-B.

779 914 17 2 240 3 361 50 3 019 4 275 42 Canada (10 000 +) 6 184 5 527 -11 14 604 15 248 4 20 788 20 775 0 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 20 56 180 32 147 359 52 203 290 Barrie

21 97 362 111 153 38 132 250 89 Belleville

42 27 -36 18 4 -78 60 31 -48 Brantford

20 18 -10 16 76 375 36 94 161 Calgary

564 609 8 735 902 23 1 299 1 511 16 Edmonton

587 619 5 642 1 048 63 1 229 1 667 36 Grand Sudbury 24 11 -54 0 6 ## 24 17 -29 Guelph

34 15 -56 99 0 -100 133 15 -89 Halifax

28 81 189 88 18 -80 116 99 -15 Hamilton

176 35 -80 342 432 26 518 467 -10 Kelowna

58 90 55 74 195 164 132 285 116 Kingston

40 11 -73 17 6 -65 57 17 -70 Kitchener-Cambridge-Waterloo 98 77 -21 803 130 -84 901 207 -77 Lethbridge

43 32 -26 12 26 117 55 58 5 London

277 101 -64 478 99 -79 755 200 -74 Moncton

31 27 -13 94 43 -54 125 70 -44 Montréal

386 248 -36 3 094 2 751 -11 3 480 2 999 -14 Oshawa

162 118 -27 112 309 176 274 427 56 Ottawa-Gatineau 342 370 8 1 216 843 -31 1 558 1 213 -22 Gatineau

41 83 102 547 163 -70 588 246 -58 Ottawa

301 287 -5 669 680 2 970 967 0 Peterborough

21 28 33 0 0 - 21 28 33 Québec

158 87 -45 487 900 85 645 987 53 Regina

33 32 -3 27 64 137 60 96 60 Saguenay

39 35 -10 22 44 100 61 79 30 St. Catharines-Niagara 132 110 -17 94 384 309 226 494 119 Saint John

28 20 -29 48 40 -17 76 60 -21 St. John's

27 54 100 7 7 - 34 61 79 Saskatoon

125 115 -8 174 297 71 299 412 38 Sherbrooke

63 37 -41 176 135 -23 239 172 -28 Thunder Bay

8 0 -100 4 0 -100 12 0 -100 Toronto

613 521 -15 2 189 1 521 -31 2 802 2 042 -27 Trois-Rivières

40 49 23 41 232 466 81 281 247 Vancouver

293 335 14 1 330 2 281 72 1 623 2 616 61 Victoria

93 80 -14 265 250 -6 358 330 -8 Windsor

57 57 - 126 138 10 183 195 7 Winnipeg

242 121 -50 154 359 133 396 480 21 Total

4 925 4 323 -12 13 127 13 840 5 18 052 18 163 1 Les données pour 2021 et 2022 sont fondées sur les définitions du Recensement de 2016. Source : SCHL (Relevé des mises en chantier et des achèvements et Relevé des logements écoulés sur le marché) ## non calculable / valeur extrême

























































Données sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)





Maisons individuelles Autres Tous les logements





Mars 2022 Avril 2022 % Mars 2022 Avril 2022 % Mars 2022 Avril 2022 %

Provinces (10 000+)



















T.-N.-L.

1 500 1 425 -5 243 86 -65 1 743 1 511 -13

Î.-P.-É.

768 373 -51 636 732 15 1 404 1 105 -21

N.-É.

1 205 2 112 75 933 550 -41 2 138 2 662 25

N.-B.

1 596 1 341 -16 3 780 1 271 -66 5 376 2 612 -51

Qc

7 712 7 542 -2 51 084 49 832 -2 58 796 57 374 -2

Ont.

26 144 26 509 1 58 447 52 389 -10 84 591 78 898 -7

Man.

1 319 1 749 33 5 208 4 632 -11 6 527 6 381 -2

Sask.

1 688 2 030 20 672 4 416 ## 2 360 6 446 173

Alb.

16 291 14 755 -9 14 744 24 277 65 31 035 39 032 26

C.-B.

8 274 9 396 14 20 682 39 907 93 28 956 49 303 70

Canada (10 000 +) 66 497 67 232 1 156 429 178 092 14 222 926 245 324 10

Canada (toutes les régions) 84 506 83 247 -1 163 884 184 086 12 248 389 267 330 8

Régions métropolitaines

Abbotsford-Mission 502 679 35 540 1 764 227 1 042 2 443 134

Barrie

2 522 3 049 21 3 444 1 836 -47 5 966 4 885 -18

Belleville

233 301 29 0 48 ## 233 349 50

Brantford

263 324 23 336 912 171 599 1 236 106

Calgary

8 437 6 319 -25 8 388 10 824 29 16 825 17 143 2

Edmonton

6 313 6 826 8 5 544 12 576 127 11 857 19 402 64

Grand Sudbury 1 095 197 -82 204 72 -65 1 299 269 -79

Guelph

259 210 -19 0 0 - 259 210 -19

Halifax

829 1 158 40 672 216 -68 1 501 1 374 -8

Hamilton

822 580 -29 1 824 5 184 184 2 646 5 764 118

Kelowna

580 979 69 1 788 2 340 31 2 368 3 319 40

Kingston

119 132 11 0 72 ## 119 204 71

Kitchener-Cambridge-Waterloo 819 914 12 3 300 1 560 -53 4 119 2 474 -40

Lethbridge

140 314 124 72 312 333 212 626 195

London

1 458 1 215 -17 1 284 1 188 -7 2 742 2 403 -12

Moncton

306 362 18 888 516 -42 1 194 878 -26

Montréal

2 339 2 136 -9 21 082 32 142 52 23 421 34 278 46

Oshawa

1 229 1 280 4 792 3 708 368 2 021 4 988 147

Ottawa-Gatineau 3 348 4 683 40 13 428 10 116 -25 16 776 14 799 -12

Gatineau

1 190 1 228 3 5 484 1 956 -64 6 674 3 184 -52

Ottawa

2 158 3 455 60 7 944 8 160 3 10 102 11 615 15

Peterborough 547 357 -35 0 0 - 547 357 -35

Québec

1 392 774 -44 9 192 10 800 17 10 584 11 574 9

Regina

403 420 4 468 768 64 871 1 188 36

Saguenay

574 391 -32 240 528 120 814 919 13

St. Catharines-Niagara 816 1 104 35 960 4 608 380 1 776 5 712 222

Saint John

439 356 -19 0 480 ## 439 836 90

St. John's

1 447 1 246 -14 168 84 -50 1 615 1 330 -18

Saskatoon

1 117 1 510 35 192 3 564 ## 1 309 5 074 288

Sherbrooke

295 424 44 888 1 620 82 1 183 2 044 73

Thunder Bay 88 5 -94 0 0 - 88 5 -94

Toronto

8 094 6 353 -22 31 404 18 252 -42 39 498 24 605 -38

Trois-Rivières 407 369 -9 72 2 784 ## 479 3 153 ##

Vancouver

3 438 3 548 3 10 824 27 372 153 14 262 30 920 117

Victoria

740 841 14 732 3 000 310 1 472 3 841 161

Windsor

1 165 754 -35 120 1 656 ## 1 285 2 410 88

Winnipeg

958 1 292 35 3 660 4 308 18 4 618 5 600 21

Les données pour 2021 et 2022 sont fondées sur les définitions du Recensement de 2016.

Source : SCHL (Relevé des mises en chantier et des achèvements et Relevé des logements écoulés sur le marché)

## non calculable / valeur extrême

































































