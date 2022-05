La Stratégie québécoise des sciences de la vie 2022-2025 : un plan porteur pour les membres de BIOQuébec et l'industrie des sciences de la vie du Québec





BIOQuébec se réjouit du dépôt de la Stratégie québécoise des sciences de la vie (SQSV) 2022-2025 visant à soutenir, et surtout, à favoriser la croissance de l'écosystème des sciences de la vie du Québec. La 2e mouture de la SQSV porte sur trois objectifs majeurs, cinq axes et dix mesures porteuses pour l'industrie.

«?La SQSV est le fruit d'une grande consultation, qui a pris la forme de 5 chantiers et de plusieurs rencontres auxquels la direction de BIOQuébec et plusieurs de ses membres ont participé. Nous saluons le fait que la nouvelle Stratégie, par le biais de ses cinq axes, traite des enjeux et des priorités signalés par nos membres tout au cours de ces consultations?», mentionne Anie Perrault, directrice générale de BIOQuébec.

BIOQuébec se réjouit particulièrement des mesures annoncées touchant le développement du capital humain ainsi que le soutien à la création et à la croissance des entreprises, notamment :

? Le renouvellement de BIOMed Propulsion (50 M$)

? La création d'un volet biopharmaceutique au programme Impulsion (dont les modalités et le budget seront annoncés sous peu)

? La création d'une équipe dédiée aux sciences de la vie chez Investissement Québec sous la direction de Didier Leconte : un engagement qui devrait se traduire par des interventions financières d'environ 200 M$ sur un horizon de trois ans en provenance des fonds d'Investissement Québec.

Les cinq axes de la SQSV portent sur des enjeux primordiaux pour la croissance de notre industrie :

? Générer des synergies pour relever de grands défis de santé

? Développer le capital humain

? Soutenir la création et la croissance d'entreprises

? Attirer et concrétiser des projets d'investissements

? Stimuler la commercialisation locale des innovations

BIOQuébec salue particulièrement l'axe 5 dont l'objectif est de stimuler la commercialisation locale des innovations et dont plusieurs des pistes de solutions lancées dans notre rapport sur l'intégration des innovations dans le système de santé québécois déposé récemment se retrouvent, telles que :

? Soutien et renforcissement du Bureau de l'Innovation

? Développer des approches innovantes d'évaluation à l'INESSS : la Stratégie québécoise des sciences de la vie 2022-2025 favorisera la mise au point d'une méthodologie adaptée à l'évaluation précoce des innovations.

? Accélérer l'accès aux médicaments innovants et l'intégration des innovations québécoises à haut potentiel de valeur : création du Comité stratégique d'innovation, une instance décisionnelle du MSSS, qui soutiendra la compétitivité du Québec pour l'inscription des médicaments à la suite de leur recommandation par l'INESSS. Un budget global de 19,6 M$/3 ans est consacré à renforcer ces ressources.

«?Les enjeux sont identifiés, mais la mise en oeuvre des mesures annoncées sera importante et cruciale à l'atteinte des objectifs fixés. BIOQuébec poursuivra son travail et assure le gouvernement de sa collaboration pour faire de cette stratégie une réussite?», conclut Anie Perrault.

À propos de BIOQuébec

BIOQuébec représente plus de 160 entreprises établies au Québec qui oeuvrent dans le domaine de la recherche en santé, et ce à tous les niveaux du parcours de l'innovation, de la recherche fondamentale jusqu'à l'intégration des innovations thérapeutiques dans le système de santé. Il s'agit de biotechs, de sociétés de recherche contractuelles, d'investisseurs et de compagnies pharmaceutiques, et ce, à tous les stades de croissance. BIOQuébec mise sur la représentation gouvernementale, le développement des affaires et les partenariats pour favoriser la croissance de l'industrie québécoise de la biotechnologie et des sciences de la vie et faire du Québec un des acteurs clés et incontournables de cette industrie à l'échelle internationale.

Communiqué envoyé le 16 mai 2022 à 08:10 et diffusé par :