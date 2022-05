Sofinnova Partners et Apollo nouent un partenariat stratégique dans le domaine des sciences de la vie





Apollo ("Apollo") (NYSE : APO) et Sofinnova Partners ("Sofinnova"), société européenne de capital-risque spécialisée dans les sciences de la vie basée à Paris, Londres et Milan, annoncent aujourd'hui un partenariat stratégique et financier. En vertu de cet accord, Apollo prend une participation minoritaire dans Sofinnova et contribuera jusqu'à 1 milliard d'euros à la levée des fonds d'investissement de Sofinnova. Ce partenariat stratégique permet à Sofinnova d'accélérer considérablement sa croissance. Apollo renforce ainsi sa présence dans le secteur des sciences de la vie et accroît son écosystème de partenaires lui apportant de nouvelles expertises et de nouveaux réseaux précieux à sa plateforme intégrée.

Ensemble, Sofinnova et Apollo offriront aux entrepreneurs une gamme plus complète de solutions pour les aider à mettre sur le marché de nouvelles solutions thérapeutiques et biotechnologiques. L'engagement d'Apollo à concurrence d'1 milliard d'euros dans les véhicules de Sofinnova, y compris les stratégies futures que les deux sociétés pourraient développer ensemble, permettra de soutenir les entreprises à la pointe de l'innovation dans les sciences de la vie. Sofinnova aura également accès à la plateforme d'investissement mondiale d'Apollo qui couvre le crédit, les actions, l'immobilier et d'autres classes d'actifs, ainsi qu'à ses réseaux étendus et à son expertise des marchés de capitaux. Sofinnova continuera à opérer depuis son siège parisien en tant qu'organisation indépendante.

Sofinnova vient ainsi renforcer l'écosystème d'Apollo, composé de gestionnaires d'investissement axés sur la deep tech, la fintech, les actifs numériques et d'autres secteurs de pointe à forte croissance où l'entreprise n'a pas d'ancrage historique. En intégrant des partenaires de premier ordre à sa plateforme élargie, Apollo maintient son approche de l'investissement ciblé tout en tirant parti de nouvelles expertises sectorielles bénéficiant à l'ensemble de ses activités d'equity, de hybrides et de yield, y compris dans le développement de nouveaux produits à valeur ajoutée.

Antoine Papiernik, Président et Managing Partner de Sofinnova Partners, a commenté : « Ce partenariat stratégique permettra à Sofinnova d'accélérer sur ce qu'elle fait de mieux : soutenir l'innovation et créer des entreprises en construisant des relations de long terme avec des entrepreneurs visionnaires. Nous pourrons ainsi consolider notre position d'acteur mondial de premier plan et accroitre notre offre de produits pour nos investisseurs - ce qui ouvre la voie à des niveaux de croissance et d'expansion sans précédent ».

M. Papiernik souligne que, grâce à ce partenariat, les entreprises du portefeuille de Sofinnova ainsi que l'ensemble de son écosystème vont bénéficier d'un accès élargi aux solutions de financement, d'une expertise approfondie et d'une empreinte internationale encore plus marquée. « Nous nous réjouissons de travailler avec Apollo pour créer la prochaine génération de start-ups qui changeront la donne, tout en ayant un impact positif sur l'avenir grâce à des investissements dans la santé et le développement durable, » a-t-il ajouté.

Scott Kleinman, Co-President d'Apollo, a déclaré : " L'industrie des sciences de la vie continue de croître et d'innover, créant des opportunités pour financer et faire progresser de nouvelles thérapies et technologies qui améliorent la vie de tous. Aujourd'hui, Apollo et ses filiales gèrent plus de 5 milliards de dollars dans les secteurs de la santé et des sciences de la vie, et nous considérons cet espace comme un levier de croissance important pour l'entreprise. Sofinnova est un partenaire de choix, spécialiste reconnu du domaine et doté d'un vaste réseau dans ce domaine, ce qui contribue à l'élargissement de notre plateforme d'investissement. Ensemble, nous pouvons tirer parti de nos forces et de nos cultures complémentaires pour établir une relation de long terme, mutuellement bénéfique."

La transaction est soumise aux conditions habituelles, notamment à l'autorisation préalable de l'Autorité des Marchés Financiers, et devrait être clôturée au cours du second semestre 2022. À la clôture, Neil Mehta, Partner and Global Head of Strategy chez Apollo, rejoindra le conseil d'administration de Sofinnova.

Triago a agi en tant que conseiller stratégique, et Dechert LLP en tant que conseiller juridique de Sofinnova. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP et Gide Loyrette Nouel sont les conseillers juridiques d'Apollo, et Guggenheim Partners son conseiller financier.

A propos de Sofinnova Partners

Sofinnova Partners est un des leaders du capital-risque en Europe dans les sciences de la vie, avec une spécialisation dans la santé et le développement durable. Basée à Paris, Londres et Milan, l'équipe est composée de professionnels issus de toutes les régions du monde aux profils à la fois scientifiques, business et médicaux. Investisseur engagé, Sofinnova Partners s'implique pour créer des entreprises sur l'ensemble de la chaîne de valeur des sciences de la vie, de l'amorçage aux phases avancées de développement. La société s'associe à des entrepreneurs ambitieux, en tant qu'investisseur principal ou chef de file, pour développer des innovations ayant le potentiel de transformer positivement le futur de tous.

Créée en 1972, Sofinnova Partners est la société de capital-risque la plus établie en Europe. Bénéficiant de 50 années d'expérience, elle a accompagné plus de 500 entreprises à travers le monde devenues des leaders sur leur marché. Sofinnova Partners gère aujourd'hui plus de 2,5 milliards d'euros d'actifs. Pour plus d'information: www.sofinnovapartners.com.

A propos d'Apollo Global Management

Apollo est un gestionnaire d'actifs alternatifs mondial à forte croissance. Dans le cadre de notre activité de gestion d'actifs, nous cherchons à fournir à nos clients un rendement excédentaire à chaque point de l'échelle de risque et de rendement, de l'investment grade au private equity, en nous concentrant sur trois stratégies d'investissement : yield, hybrid et equity. Depuis plus de trois décennies, notre expertise en matière d'investissement sur l'ensemble de notre plateforme entièrement intégrée répond aux besoins de rendement financier de nos clients et fournit aux entreprises des solutions de capital innovantes pour leur croissance. Par le biais d'Athene, notre branche de services dédiés à la retraite, nous nous spécialisons dans l'aide aux clients pour pour leur assurer une sécurité financière en offrant une gamme de produits d'épargne-retraite et en agissant en tant que fournisseur de solutions pour les institutions. Notre approche patiente, créative et avisée de l'investissement permet à nos clients, aux entreprises dans lesquelles nous investissons, à nos employés et aux communautés que nous touchons d'élargir les possibilités et d'obtenir des résultats positifs. Au 31 mars 2022, Apollo avait environ 513 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.apollo.com.

