Sept nominations pour TFO au gala des Prix d'excellence de l'Alliance Médias Jeunesse 2022





TORONTO, le 16 mai 2022 /CNW/ - TFO et ses partenaires de production obtiennent sept nominations au concours de l'Alliance Médias Jeunesse (AMJ), dont deux pour des productions maison : Mini Yoga et Flippons 2020 dans la catégorie Prix d'excellence de la meilleure série télévisée ou websérie.

Les lauréats seront dévoilés lors du gala de l'AMJ, événement incontournable de l'industrie de la production de contenu jeunesse qui se tiendra le 24 mai prochain à Montréal.

« Nous sommes très fiers de nous démarquer une fois de plus par notre contenu enfance et jeunesse. L'expertise de nos partenaires de production combinée à la créativité et au sens de l'innovation de notre équipe multidisciplinaire, nous permettent d'offrir un contenu éducatif divertissant et une programmation numérique et télévisuelle de grande qualité articulée autour de sujets qui animent et préoccupent les jeunes générations et qui accompagnent les familles au quotidien »

- Claude Sauvé, Vice-Président, Contenus et Productions, Groupe Média TFO.

Parmi les productions en lice pour un Prix d'excellence, nous retrouvons des séries engageantes qui soutiennent les grandes priorités et préoccupations actuelles en matière d'éducation et qui encouragent l'ouverture d'esprit, l'épanouissement et le respect telles que:

La vie compliquée de Léa Olivier - une adaptation télévisuelle de la série de romans de l'auteure franco-ontarienne Catherine Girard-Audet , produite par Slalom et diffusée pour la première fois à la télévision au Canada sur les ondes de TFO

- une adaptation télévisuelle de la série de romans de l'auteure franco-ontarienne , produite par Slalom et diffusée pour la première fois à la télévision au sur les ondes de TFO Ainsi va Manu (Le tout pour le tout) - une série éducative, inclusive et pleine d'humour (en dépit du sujet sérieux de l'éviction) produite par les Productions Sahkosh et qui met en valeur des talents franco-ontariens.

« Nous mettons à coeur la diversité culturelle, l'équité et l'inclusion dans nos émissions et contenus numériques. Nous voulons que la jeunesse franco-ontarienne puisse se voir et se reconnaître à l'écran. Cette diversité passe aussi par une représentation dans les équipes de création et production jeunesse, raison pour laquelle TFO et ses partenaires Radio-Canada, Télé-Québec et APTN contribuent à la Bourse équité, diversité et inclusion pour la production en jeunesse de l'AMJ. »

- Nadine Dupont, Directrice principale, Productions TFO, Groupe Média TFO.

Parmi les autres productions en lice pour un Prix d'excellence, on retrouve :

des séries ludiques et pédagogiques permettant d'aiguiser le sens critique des jeunes et accompagner la relève de demain telles que :

Es-tu prêt ? produite par GAPC Entertainment Inc., co-produite et diffusée par TFO

produite par GAPC Entertainment Inc., co-produite et diffusée par TFO

Flippons 2020 : la revue de l'année humoristique 100% franco-ontarienne pour toute la famille, animée par Pascal Boyer et produite et diffusée par TFO

: la revue de l'année humoristique 100% franco-ontarienne pour toute la famille, animée par et produite et diffusée par TFO des séries qui stimulent l'imaginaire et la créativité des plus jeunes

Les mimistoires (Le donjon des fantômes) produite par Maki Média et co-produite par TV5 et TFO

produite par Maki Média et co-produite par TV5 et TFO des séries qui allient humour et apprentissage par le jeu telles que Mini Yoga (Saison 2) (Le koala, en Australie!) - produite et diffusée par TFO

Alliance Médias Jeunesse (AMJ)

L'Alliance Médias Jeunesse (AMJ) s'emploie à enrichir la vie des enfants et des adolescents québécois et canadiens en contribuant à améliorer le contenu qui leur est destiné sur tous les écrans. L'Alliance poursuit sa mission de promouvoir les contenus de la plus haute qualité en récompensant annuellement les meilleures réalisations jeunesse canadiennes francophones et anglophones dans le cadre de ses Prix d'excellence.

Groupe Média TFO, des histoires qui forment notre demain

Groupe Média TFO est le média public franco-ontarien qui offre une expérience de découverte interconnectée de ses contenus éducatifs, culturels et actuels en français. Les publics, au coeur de la mission et de la vision omnicanale de Groupe Média TFO, se voient ainsi grandir aux côtés de ses créations innovantes et primées. Fort de son mandat éducatif, à la télé, sur les plateformes numériques et par ses initiatives et applis, le savoir est au bout des doigts avec Groupe Média TFO. À l'avant-garde de l'apprentissage numérique, il reflète la vitalité et la diversité de la communauté qu'il dessert et prépare la relève au monde de demain.

SOURCE Office des télécommunications éducatives de langue française de l'Ontario (OTÉLFO)

Communiqué envoyé le 16 mai 2022 à 08:01 et diffusé par :