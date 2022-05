La Maison Nivard-De Saint-Dizier, musée et site archéologique : 10 ans à mettre en valeur 6000 ans d'histoire?!





MONTRÉAL, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - La saison 2022 de la Maison Nivard-De Saint-Dizier, musée et site archéologique, qui débute le 18 mai prochain, marque le 10e anniversaire de cet établissement muséal à Verdun. Fondé en 2012, le musée met en valeur deux joyaux historiques montréalais, soit le plus grand site archéologique préhistorique de l'île de Montréal, dont l'occupation remonte à près de 6000 ans et la remarquable Maison Nivard-De Saint-Dizier, bâtiment patrimonial construit en 1710.

Situé au pied des majestueux rapides de Lachine, ce lieu était prédestiné à devenir un site important d'occupation autochtone, puis euroquébécoise et aujourd'hui, un attrait culturel et touristique incontournable. Depuis 10 ans, la Maison Nivard-De Saint-Dizier, musée et site archéologique, s'emploie à faire connaître à la population ce riche patrimoine, tout comme celui de l'arrondissement de Verdun.

«?Le 10e anniversaire du musée de la Maison Nivard-De Saint-Dizier constitue une source de fierté pour l'ensemble des Verdunoises et Verdunois. C'est l'occasion de souligner tout le travail accompli depuis l'ouverture au public de ce lieu historique unique à Montréal, souligne la mairesse de l'arrondissement de Verdun et membre du comité exécutif, Marie-Andrée Mauger. Il reste très peu de sites gratuits de ce type où la population peut renouer avec le passé et comprendre le mode de vie des premiers occupants du territoire?», poursuit Mme Mauger.

10 ans, une année charnière?!

De plus en plus connu de la population verdunoise, le musée veut profiter de ce 10 e anniversaire pour étendre son rayonnement dans la région de Montréal. Pour ce faire, une vidéo promotionnelle, tournée avant la pandémie de la COVID-19, sera notamment lancée sur les réseaux sociaux au cours des prochains jours. Les citoyennes et citoyens sont invités à la partager afin d'accroître sa diffusion et faire en sorte que la Maison Nivard-De Saint-Dizier, musée et site archéologique puisse rejoindre de nouveaux publics.

La Maison Nivard-De Saint-Dizier , musée et site archéologique : 10 ans, 10 bons coups?!

Prix d'excellence remis par la Société des musées du Québec en 2013;





en 2013; Institution muséale maintenant agréée par le ministère de la Culture et des Communications, garantissant le respect de normes de qualité?;





par le ministère de la Culture et des Communications, garantissant le respect de normes de qualité?; Près de 55?000 visiteurs ont franchi ses portes depuis son ouverture?;





ont franchi ses portes depuis son ouverture?; Plus d'une douzaine d'activités culturelles par année?;





par année?; Des centaines d'enfants prennent part annuellement à ses activités éducatives?;





prennent part annuellement à ses activités éducatives?; Réalisation de deux expositions virtuelle s mettant en valeur l'histoire verdunoise?;





s mettant en valeur l'histoire verdunoise?; Mise en place de plusieurs actions favorisant la réconciliation autochtone?;





favorisant la réconciliation autochtone?; Nombreuses recherches archéologiques menées sur le site dont l'accueil d'une école de fouilles de l'Université McGill pendant 2 ans?;





menées sur le site dont l'accueil d'une école de fouilles de l'Université McGill pendant 2 ans?; Tenue d 'événements rassembleurs et festifs sur le site tels que Portageons la fête!;





sur le site tels que Mise en place de plus d'une dizaine de projets patrimoniaux hors les murs.

Comme les 10 dernières années, une belle programmation d'activités éducatives et culturelles sera offerte en 2022 : soirées de contes, conférences, spectacles de musique, animations et bien plus. Vous pouvez visiter le musée dès le 18 mai prochain?! Cap sur 6000 ans d'histoire?!

Maison Nivard De Saint-Saint-Dizier, musée et site archéologique

Ouverte du 18 mai au 9 octobre 2022

7244, boulevard LaSalle

Montréal (Québec) H4H 1R4

Téléphone : 514 765-7284

Site Web : maisonnivard-de-saint-dizier.com

Heures d'ouverture :

Du mercredi au jeudi de 11 h à 17 h

Samedi et dimanche de 10 h à 17 h

Ouvert aussi les mardis durant l'été.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Verdun

Communiqué envoyé le 16 mai 2022 à 08:00 et diffusé par :