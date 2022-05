/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Le gouvernement du Canada fait le point sur le soutien aux communautés autochtones concernant les pensionnats/





OTTAWA, ON, le 13 mai 2022 /CNW Telbec/ - L'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones du Canada, et l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, feront le point sur les mesures et les investissements du gouvernement du Canada pour soutenir les communautés autochtones en ce qui concerne les séquelles permanentes des pensionnats.

Les membres des médias sont invités à poser des questions après la mise à jour, en personne ou par téléphone :

Numéro de la ligne sans frais (Canada/États-Unis) : 1-877-413-4814

Numéro de téléphone local : 613-960-7519

Code d'accès du participant : 3710060#

Date : 16 mai 2022

Heure : 12 h 30 (HAE)

Lieu :

Salle Victoria

111 Promenade Sussex

Ottawa, ON K1M 5A1

